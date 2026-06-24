NEQSOL Academy запустила образовательную платформу SkillHub

NEQSOL Academy объявила о запуске SkillHub – новой цифровой образовательной платформы, открытой для всех и созданной для поддержки людей на каждом этапе их профессионального и личностного развития. SkillHub открывает бесплатный доступ к знаниям, навыкам и компетенциям будущего, необходимым для успеха в современном быстро меняющемся мире, где технологии играют ключевую роль.

Созданная на основе образовательного контента мирового уровня от CrossKnowledge и полностью финансируемая со стороны NEQSOL Holding, платформа SkillHub от NEQSOL Academy предоставляет доступ к ресурсам профессионального развития в таких направлениях, как искусственный интеллект, лидерство, коммуникация, основы бизнеса и личностное развитие.

Согласно концепции NEQSOL Academy – в любом месте, в любое время, SkillHub предлагает гибкий формат обучения, обеспечивающий доступ к образовательным материалам с различных устройств и независимо от местоположения пользователя. SkillHub работает на базе решений CrossKnowledge – глобального поставщика цифрового обучения, которому доверяют ведущие международные компании, включая BlackRock, BNP Paribas, Schneider Electric, Orange, Sanofi, Carrefour и ArcelorMittal. Контент платформы разработан в сотрудничестве с экспертами и преподавателями, связанными с такими учебными заведениями, как Harvard, Stanford, INSEAD, Cambridge, Wharton, London Business School и HEC Paris. Платформа построена на базе Enocta – партнёра NEQSOL Academy в области систем управления обучением.

“Инвестиции в обучение и профессиональное развитие имеют ключевое значение для формирования сильных организаций и устойчивых сообществ”, – отметил Кирилл Рубинский, Главный исполнительный директор NEQSOL Holding. “SkillHub отражает наше стремление создавать значимые возможности для молодых специалистов, предоставляя им доступ к качественным образовательным ресурсам и поддерживая их развитие на протяжении всей профессиональной карьеры”.

“При выборе платформы для SkillHub мы стремились найти решение, сочетающее академические достижения и подтверждённый международный опыт", – отметил Мерич Тунч, Главный директор по человеческому капиталу NEQSOL Holding. "CrossKnowledge объединяет высококачественный контент, признанную экспертную базу и современный цифровой образовательный опыт, отвечающий потребностям сегодняшних пользователей".

Доступ к SkillHub и регистрация: https://neqsolacademy.com/

Видео-презентация SkillHub: https://www.youtube.com/watch?v=qqJa47dzN40

О NEQSOL Holding

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий, строительства и добывающей промышленности. Группа обслуживает 25 миллионов клиентов и насчитывает свыше 20000 сотрудников по всему миру.

О NEQSOL Academy

NEQSOL Academy – корпоративная образовательная экосистема NEQSOL Holding, направленная на развитие культуры непрерывного обучения, профессионального роста и обмена знаниями в группе компаний. NEQSOL Academy предлагает современные образовательные возможности на нескольких языках и реализует инновационные программы развития для сотрудников и внешней аудитории, руководствуясь концепцией "В любом месте, в любое время".

О CrossKnowledge

CrossKnowledge является одним из мировых лидеров в области цифровых образовательных решений, помогающий организациям развивать знания и навыки сотрудников благодаря сочетанию экспертного контента, образовательных технологий и профессиональных услуг. Более 20 лет CrossKnowledge оказывает поддержку ведущим международным организациям в формировании компетенций, необходимых для будущего, и развитии культуры непрерывного обучения.