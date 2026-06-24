Европейские пенсионные системы сталкиваются со схожими вызовами - Матти Леппала

БАКУ /Trend/ - Пенсионные системы в европейских странах построены на различных моделях, однако все они сталкиваются со схожими вызовами.

Об этом сказал генеральный секретарь и главный исполнительный директор (CEO) организации "PensionsEurope" Матти Леппала на XI Азербайджанской международной страховой конференции, проходящей в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Многие страны, особенно крупные экономики Европы, такие как Франция, Италия и Испания, в основном полагаются на государственные распределительные пенсионные системы (pay-as-you-go). В то же время в ряде стран на протяжении многих лет применяются накопительные пенсионные механизмы. Добровольные индивидуальные пенсии также играют все более важную роль как на национальном уровне, так и в европейской политике", - отметил он.

По словам М. Леппалы, дискуссии вокруг пенсионных систем сегодня особенно актуальны, поскольку многие страны мира сталкиваются с такими проблемами, как старение населения, изменение рынков труда и рост неформальной занятости.

"В Европе растет число самозанятых лиц, работников платформ и участников гиг-экономики. Многие из них на протяжении долгих лет остаются вне охвата пенсионных механизмов, которыми пользуются традиционные работники", - подчеркнул он.

М. Леппала добавил, что в то же время европейские правительства сталкиваются с серьезным фискальным давлением, а доверие граждан к государственным институтам ослабло по сравнению с предыдущими периодами.

"Ключевым вопросом для пенсионных систем является не только то, как будут выплачиваться пенсии завтра. Более важным является сохранение доверия людей к этим системам на протяжении долгих десятилетий. Именно поэтому дизайн и структура пенсионных систем приобретают особое значение", - сказал он.

По словам М. Леппалы, в Европе существуют различные пенсионные модели. В таких странах, как Швейцария, Нидерланды, Дания и Швеция, значительное место занимают накопительные профессиональные пенсии. Эти системы считаются пенсионными механизмами второго уровня, действующими за пределами первого уровня социального обеспечения и связанными с местом работы.

Он отметил, что скандинавские страны сформировали одну из наиболее успешных моделей пенсионного обеспечения. "Эти страны обладают сильной трехступенчатой пенсионной моделью. В нее входят надежное государственное социальное обеспечение, развитые профессиональные пенсии и индивидуальные добровольные пенсионные накопления. В частности в Швеции индивидуальные пенсионные накопления и личные сбережения составляют важную часть пенсионной системы. Скандинавским странам удалось успешно сочетать государственные и накопительные пенсионные элементы", - добавил М. Леппала.