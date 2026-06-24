"Зеленые" энергетические коридоры требуют комплексного подхода к управлению рисками - представитель VIG Re

БАКУ /Trend/ - Будущие "зеленые" энергетические коридоры будут строиться не только усилиями правительств, инженеров и инвесторов, но и за счет эффективного управления рисками.

Об этом заявил старший андеррайтер по Центральной и Восточной Европе (CEE) и международным рынкам перестраховочной компании VIG Re Дмитрий Гаманков в рамках Азербайджанского международного страхового форума, проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, страховые и перестраховочные компании не будут выступать лишь сторонними наблюдателями реализации проектов в сфере "зеленой" энергетики.

«Они будут определять, каким образом риски идентифицируются, структурируются, оцениваются и передаются, делая такие проекты инвестиционно привлекательными и банковскими с точки зрения финансирования. Проекты энергетических коридоров представляют собой гораздо более сложную систему, чем просто объекты возобновляемой энергетики и передающая инфраструктура.

Андеррайтеры рассматривают такие проекты через призму взаимозависимостей, концентрации активов, трансграничного регулирования и многонациональных договорных цепочек. Коридоры не должны оцениваться фрагментарно. Их необходимо рассматривать как единую систему», - подчеркнул он.

Представитель VIG Re отметил, что ключевым элементом современных проектов энергетической интеграции являются не генерирующие мощности, а межсистемные кабельные соединения.

«Именно кабель является центральным звеном, в котором сосредоточены основные технические риски, сложность строительства и вероятность крупных убытков. Если этот элемент будет выведен из строя, последствия могут выйти далеко за рамки технических проблем и привести к задержкам запуска проектов, перерывам в деятельности и снижению доверия между участниками проекта», - сказал Д.Гаманков.

Он отметил, что кабельная инфраструктура должна рассматриваться как стратегический объект, а основное внимание андеррайтеров должно быть сосредоточено именно на ней.

Д.Гаманков сообщил, что реализация страховых аспектов проектов в Черном и Каспийском морях включает две основные стадии - строительство и эксплуатацию.

По его словам, этап строительства начинается задолго до ввода объекта в эксплуатацию и охватывает проведение исследований, транспортировку оборудования, хранение грузов, прокладку и соединение кабелей, испытания, а также координацию большого числа подрядчиков.

"Источником крупных убытков могут стать неблагоприятные погодные условия, инженерные ошибки, технические дефекты, сбои в цепочках поставок или несогласованность графиков работ на суше и на море.

В проектах подобного масштаба практически не существует незначительных убытков. Сложность проекта увеличивает масштаб последствий, большие расстояния удлиняют сроки ремонта, а взаимозависимость участников усиливает финансовые последствия возможных инцидентов», - сказал Д.Гаманков.