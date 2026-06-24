Одна из основных задач - добиться более высокой продуктивности с каждого кубометра воды - Заур Микаилов

САБИРАБАД /Trend/ - Одна из основных задач, стоящих перед нами сегодня, заключается не просто в обеспечении большим количеством воды, а в достижении более высокой продуктивности с каждого кубометра воды.

Об этом заявил председатель Агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на региональном совещании в Сабирабаде по обсуждению предстоящих задач для достижения целей, предусмотренных в сфере хлопководства в "Государственной программе по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2026 года, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он подчеркнул, что особое значение имеет внедрение современных систем орошения.

«Одна из основных задач, стоящих перед нами сегодня, — создать модель, устойчивую к изменению климата, основанную не просто на обеспечении большим количеством воды, а на получении более высокой продуктивности с каждого кубометра воды. В этой связи в аграрном секторе особое значение приобретает отказ от традиционных методов полива по бороздам на посевных площадях и расширение применения современных систем орошения — капельного и дождевального (с использованием дождевальных машин «пивот») технологий, а также передовых агротехнических приемов ухода, таких как лазерная планировка и нарезка гребней. Внедрение современных оросительных технологий позволяет предотвратить засоление почв, значительно повысить урожайность, а также обеспечить экономию водных ресурсов и максимальную экономическую эффективность инвестиций», — отметил он.

З.Микаилов также коснулся вопроса обеспечения хлопковых полей поливной водой.

«В 2025 году в 23 районах республики хлопок был посеян на площади 107 492 гектара, и в целом он был обеспечен поливной водой в 3,6 раза. В текущем году в 21 районе республики посев хлопчатника осуществлен на общей площади 90 579 гектаров, и соответствующим образом они были обеспечены водой для влагозарядковых и предпосевных поливов. В настоящее время продолжается обеспечение указанных посевов вегетационными поливами согласно графику. Всем нам известно, что хлопчатник является культурой, требующей высокой влажности и воды в период вегетации. Однако в последние годы негативные последствия изменения климата, затяжные засушливые периоды, динамическое изменение объема осадков и, в особенности, возрастающее давление на водные ресурсы в периоды вегетации сформировали ряд новых требований. В связи с этим в районах с традиционным хлопководством, особенно расположенных в зонах Аран, Карабах, Восточный Зангезур и Миль-Мугань, реализуются важные проекты по развитию оросительной инфраструктуры и минимизации потерь воды», — сказал он.