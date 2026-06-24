AerCap готов продолжать расширять сотрудничество с AZAL - старший вице-президент (Эксклюзив)

ГАМБУРГ /Trend/ –Aercap рассматривает сотрудничество с ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) как долгосрочное стратегическое партнёрство и не исключает дальнейших инвестиций.

Об этом сказал Trend старший вице-президент и руководитель подразделения AerCap по Восточной Европе и Центральной Азии Джон Гован в кулуарах церемонии передачи первого Airbus A321neo AZAL.

Он отметил, что AerCap — крупнейшая лизинговая авиакомпания в мире с флотом около 1 700 воздушных судов.

«Мы крупнейший лизингодатель самолётов в мире с флотом в 1 700 самолётов. Когда мы начинали сотрудничество с AZAL, мы не ожидали, что оно так масштабно вырастет. Начиналось всё с двух самолётов, затем их стало шесть, и мы очень довольны этим развитием», — сказал он.

Гован подчеркнул, что AerCap готов продолжать расширять сотрудничество с AZAL и рассматривает авиакомпанию как важного партнёра.

«Нет никаких ограничений для объёма инвестиций, которые мы готовы делать в AZAL и Азербайджан. Мы продолжим изучать все возможности сотрудничества. Они теперь наши партнёры», — отметил он.

По его словам, взаимодействие с авиакомпанией выходит за рамки простого лизинга воздушных судов.

«Как я уже говорил, вы получаете не просто самолёт — вы получаете партнёрство», — добавил он.

Отвечая на вопрос о роли Азербайджана как регионального авиационного хаба, Гован отметил выгодное географическое положение страны, развитие инфраструктуры и сильную управленческую команду.

«Азербайджан находится в очень выгодном географическом положении. Это современный аэропорт и современная авиакомпания. Есть серьёзные государственные инвестиции и отличная управленческая команда. Я считаю, что потенциал AZAL практически безграничен», — заключил он.