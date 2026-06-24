ЦБА о причинах повторного списания средств со счетов клиентов ряда банков

БАКУ /Trend/ - В связи с повторным списанием денежных средств со счетов клиентов ряда банков, являющихся участниками ООО «Азерикард», произошедшим 24 июня 2026 года, сообщаем, что данный инцидент не связан с кибервмешательством или мошенническими действиями, а произошёл по техническим причинам.

Об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана.

«Доводим до сведения населения, что каких-либо проблем, связанных со стабильностью, бесперебойностью и надежностью платежных систем Центрального банка Азербайджанской Республики, а также информационных систем и платежной инфраструктуры процессинговых центров и коммерческих банков, действующих в стране, не наблюдается. Указанная техническая неисправность уже устранена. Просим клиентов банков руководствоваться только информацией из официальных источников», — говорится в сообщении.