Более половины договоров ГЧП в Казахстане заключено в сфере образования (Эксклюзив)

АЛМАТЫ/Trend/ – В Казахстане около 57% договоров в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) приходится на сферу образования.

Об этом сообщил Trend первый заместитель председателя правления, член правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» Айдос Кобетов на полях Годового собрания и бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР) в Алматы.

«На сегодняшний день у нас заключено порядка 1 300 договоров ГЧП. Из них около 57% приходится на сферу образования. Это детские сады, школы и другие направления. На втором месте находится сфера здравоохранения — 18%. При этом, если говорить именно о здравоохранении, то на сегодняшний день уже 6,7 млн человек получили услуги в тех объектах здравоохранения, которые были созданы в рамках ГЧП», — сказал он.

Кобетов отметил, что государственно-частное партнерство в Казахстане развивается уже около 20 лет. По его словам, отправной точкой стало принятие в 2006 году закона о концессиях.

«Если сравнивать с другими странами Центральной Азии и регионами России, то механизм ГЧП в Казахстане развит достаточно хорошо. Как я уже отмечал во время сессии, с одной стороны, мы с большим интересом изучаем опыт других стран, а с другой — очень осторожно относимся к внедрению новых контрактов, предусматривающих значительные государственные обязательства», — сказал он.

По словам Кобетова, Казахстанский центр ГЧП совершенствует законодательную платформу и при этом сохраняет осторожный подход к принятию новых государственных обязательств.

Он также отметил, что с прошлого года центр системно развивает сотрудничество с международными финансовыми институтами.

«Ранее у нас были в основном точечные проекты. Например, проект Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), проекты, реализованные совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в Группу Всемирного банка, а также Карагандинская больница, реализация которой начиналась при поддержке Азиатского банка развития. Сейчас мы подошли к этому вопросу уже системно. С прошлого года у нас сформирован пайплайн проектов», — сказал он.

По словам Кобетова, в настоящее время в этот пайплайн входят семь проектов, каждый из которых закреплен за определенным международным финансовым институтом.

«Каждый из этих проектов закреплен за конкретным международным финансовым институтом. Например, Азиатский банк развития сопровождает пять проектов: четыре — в сферах высшего образования и здравоохранения и один — в сфере автомобильных дорог. Международная финансовая корпорация (IFC) сопровождает проект в Западном Казахстане по строительству опреснительного завода. Еще один проект реализуется совместно с Европейским банком реконструкции и развития — это университетская клиника в городе Алматы», — сказал Кобетов.