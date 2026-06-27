Назван объем производства нефтяного битума и нефтяного кокса в Азербайджане в январе-мае

БАКУ/ Trend/ - В январе-мае текущего года в Азербайджане было произведено 294,1 тысячи тонн нефтяного кокса, нефтяного битума и прочих остатков нефтепродуктов.

Об этом сообщается в информации Государственного статистического комитета.

Согласно данным, этот показатель на 8,1 тысячи тонн или 2,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По состоянию на 1 июня текущего года запасы готовой вышеуказанной продукции в стране составили 61,6 тысячи тонн.

В отчетном периоде в Азербайджане произведено 51,3 тысячи тонн нефтяного битума и 97,3 тыс. тонн нефтяного кокса. По сравнению с показателем за первые 5 месяцев прошлого года производство нефтяного битума в стране сократилось на 36,3 тысячи тонн или 41,4%, тогда как производство нефтяного кокса увеличилось на 12,6 тысячи тонн или 14,9%.

Подчеркнем, что в отчетном периоде общая стоимость продукции, произведенной в сфере нефтепереработки в Азербайджане, составила 2036,1 миллиона манатов, что на 5,2% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Отметим, что в Азербайджане реализуется ряд крупномасштабных проектов, направленных на поддержание стабильного уровня добычи нефти и её увеличение в долгосрочной перспективе. В частности, оператор основных нефтяных месторождений страны, компания bp, внедряет новые инвестиционные программы для повышения эффективности добычи.

Как заявил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, компания продолжает расширять свою деятельность на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ). Он отметил, что с целью обеспечения долгосрочного поддержания добычи на АЧГ бурятся новые скважины, модернизируется существующая инфраструктура и внедряются инновационные технологии.

"Мы продолжаем наши инвестиции для обеспечения долгосрочной добычи на АЧГ. Бурение новых скважин, обеспечение надежной работы платформ и внедрение технологических инноваций являются ключевыми направлениями этой стратегии", — заявил представитель bp.

Компания также продолжает оценочные работы на перспективной структуре "Шафаг-Асиман", а также проект по разработке месторождения Карабах. Наряду с этим bp расширяет свою деятельность по изучению новых геологических структур в Каспийском море и выявлению дополнительных запасов углеводородов.

В bp подчеркивают, что новые проекты служат не только для компенсации естественного падения текущей добычи, но и для сохранения экспортного энергетического потенциала Азербайджана в долгосрочной перспективе. Инвестиционные программы, реализуемые компанией, имеют важное значение для обеспечения устойчивого развития нефтегазового сектора страны и укрепления энергетической безопасности.