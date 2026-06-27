Иран нанес удары по силам США на Ближнем Востоке

БАКУ/ Trend/ - Иран заявил о нанесении ответных ударов по американским силам на Ближнем Востоке.

Как сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), атаки были осуществлены по местам размещения Вооруженных сил США в ответ на удары, ранее нанесенные Вашингтоном.

«В ответ на агрессию военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по местам дислокации террористической армии США в регионе», — говорится в заявлении КСИР.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило проведение ударов по территории Ирана, заявив, что они стали ответом на атаку коммерческого судна в Ормузском проливе.

