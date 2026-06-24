A321neo открывает новую главу в истории развития AZAL - Джамиль Манизаде

ГАМБУРГ /Trend/ — Первый самолет Airbus A321neo открывает новую главу в истории развития ЗАО «Azerbaijan Airlines» (AZAL) и станет важным элементом стратегии модернизации авиакомпании.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил старший коммерческий директор AZAL Джамиль Манизаде на церемонии передачи первого самолета Airbus A321neo в Гамбурге.

«Сегодня мы приветствуем A321neo — новейшего, самого современного и эффективного члена нашей растущей авиационной семьи. Этот самолет — не просто очередное пополнение флота, а важный шаг на пути реализации нашей долгосрочной стратегии», — сказал Манизаде.

По его словам, стратегия авиакомпании направлена на модернизацию флота, повышение эффективности деятельности, улучшение комфорта пассажиров и обеспечение устойчивого роста.

«Семейство A321neo полностью соответствует нашему видению будущего. Эти самолеты позволят нам выполнять более дальние рейсы, работать еще эффективнее и обеспечивать пассажирам более высокий уровень комфорта», — отметил он.

Манизаде выразил благодарность компании Airbus, лизинговой компании AerCap и всем партнерам, участвовавшим в реализации проекта.

«Хочу искренне поблагодарить команду Airbus, наших партнеров из AerCap и всех участников проекта за профессионализм, преданность делу и всестороннюю поддержку. Эта поставка стала результатом крепкого партнерства и общей приверженности высоким стандартам качества», — подчеркнул он.

По словам старшего коммерческого директора AZAL, получение нового самолета символизирует начало нового этапа в развитии национального авиаперевозчика.

«Сегодня мы не просто принимаем новый самолет — мы открываем новую главу в истории нашей авиакомпании. Уверен, что это только начало, и в ближайшем будущем наш флот пополнится еще многими самолетами A321neo, что сделает Azerbaijan Airlines еще сильнее и конкурентоспособнее», — заявил Манизаде.

Он также подчеркнул значимость этого события для авиакомпании и страны в целом.

«Мы гордимся тем, что будем эксплуатировать этот прекрасный самолет под флагом Азербайджана. Благодарю всех, кто сделал этот день возможным», — добавил он.