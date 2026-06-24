ГАМБУРГ /Trend/ — AerCap готов поддерживать AZAL в процессе расширения маршрутной сети.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил старший вице-президент и руководитель подразделения по региону Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) компании AerCap Джон Гован на церемонии передачи первого самолета Airbus A321neo авиакомпании AZAL в Гамбурге.

«Сегодня мы отмечаем особое событие — передачу первого самолета A321neo авиакомпании Azerbaijan Airlines. Это первый из трех самолетов A321neo, которые AerCap поставит перевозчику, что является важной вехой в развитии его флота», — сказал Гован.

Он отметил, что AerCap гордится возможностью стать первым лизингодателем, поддержавшим AZAL на данном этапе развития.

«Этот шаг отражает неизменную приверженность авиакомпании модернизации и дальнейшему росту. Мы очень гордимся тем, что стали первым лизингодателем, поддержавшим Azerbaijan Airlines в реализации этих планов», — подчеркнул он.

По словам Гована, поставка осуществляется в рамках более широкой программы сотрудничества между AerCap и AZAL, начатой в 2024 году.

«Программа предусматривает поставку трех самолетов A321neo и трех A320neo. Первые самолеты A320neo были переданы авиакомпании ранее в этом году, и мы рассчитываем завершить оставшиеся поставки в ближайшие месяцы», — отметил представитель AerCap.

Он добавил, что новые воздушные суда позволят авиакомпании расширить возможности для развития маршрутной сети и повысить качество обслуживания пассажиров.

«Самолеты нового поколения укрепят операционные возможности Azerbaijan Airlines, поддержат рост маршрутной сети и обеспечат пассажирам более высокий уровень комфорта. Кроме того, A321neo обладает значительными преимуществами с точки зрения эффективности эксплуатации, что способствует более устойчивому развитию авиаперевозок», — сказал Гован.

По его словам, AerCap высоко ценит сотрудничество с национальным авиаперевозчиком Азербайджана и намерена продолжать поддержку его развития.

«Мы гордимся тем, что можем поддерживать Azerbaijan Airlines в процессе расширения маршрутной сети и укрепления позиций на мировом авиационном рынке. Сегодняшняя поставка — еще один важный шаг в развитии нашего партнерства», — заключил он.