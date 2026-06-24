Летняя поддержка микробизнеса от Yelo Bank!

Лето не время для застоя в бизнесе! Yelo Bank предлагает специальный летний кредит для микропредпринимателей, которые не хотят делать паузу в работе в жаркие летние дни, а, наоборот, стремятся увеличить продажи и масштабировать свои планы.



В рамках кампании предприниматели могут получить микрокредит до 100 000 AZN с процентной ставкой от 10% годовых и без комиссий. С учетом темпов развития бизнеса, по кредиту предоставляется льготный период до 12 месяцев и удобный график выплат до 48 месяцев. Благодаря льготному периоду предприниматели получают возможность направлять свои первые доходы не на погашение кредита, а на дальнейшее расширение дела.



Если вы хотите, чтобы ваш бизнес оставался успешным независимо от сезона, обратитесь в ближайший филиал Yelo. Или развивайте свое дело, не отрываясь от работы: подайте онлайн-заявку, и наши специалисты проведут анализ прямо по адресу вашего бизнеса, оформив кредит на месте.



Пусть это лето станет для вашего бизнеса не периодом застоя, а временем нового подъема! Подробнее:https://ylb.az/mikrokredit.



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Yelo Bank – Яркий Банкинг!