Решение AZAL вновь выбрать двигатели Leap-1A - показатель доверия к технологиям CFM

ГАМБУРГ /Trend/ — Двигатели Leap-1A, которыми оснащаются новые самолеты семейства Airbus A320neo, обеспечивают на 15 процентов более низкий расход топлива по сравнению с предыдущим поколением двигателей.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил генеральный менеджер по программам Airbus компании CFM Бруно Кастола на церемонии передачи первого самолета Airbus A321neo авиакомпании ЗАО «Azerbaijan Airlines» (AZAL) в Гамбурге.

«Для меня большая честь от имени президента CFM выразить благодарность делегации Azerbaijan Airlines по случаю передачи этого самолета. AZAL уже почти год эксплуатирует двигатели Leap-1A на самолетах A320neo и за это время высоко оценила их характеристики», — сказал Кастола.

По его словам, решение авиакомпании вновь выбрать двигатели Leap-1A для самолетов A321neo свидетельствует о доверии к технологиям и сервису CFM.

«Azerbaijan Airlines вновь оказала нам доверие, выбрав двигатели Leap-1A для A321neo. Благодарим вас за доверие и лояльность. Мы сделаем все возможное, чтобы наше партнерство оставалось важным фактором вашего успеха», — отметил он.

Кастола подчеркнул, что двигатели Leap-1A успешно эксплуатируются по всему миру уже почти десять лет.

«На сегодняшний день более 2 500 самолетов семейства A320neo были поставлены с двигателями Leap-1A. Сегодня этот двигатель считается полностью зрелым продуктом, демонстрирующим высокий уровень надежности и эксплуатационных характеристик», — заявил представитель CFM.

Он отметил, что по уровню надежности двигатель сопоставим с хорошо зарекомендовавшими себя двигателями CFM56-5B, при этом обеспечивает значительно более высокую топливную эффективность.

«Leap-1A демонстрирует показатели надежности, сопоставимые с двигателями предыдущего поколения CFM56-5B, однако расход топлива у него примерно на 15 процентов ниже. Это результат многолетней работы и тесного взаимодействия с авиакомпаниями, лизингодателями и Airbus», — сказал Кастола.

По его словам, компания продолжит работу по повышению эффективности эксплуатации двигателей и контролю затрат на техническое обслуживание.

«Доверие, уважение и взаимопонимание являются основой наших отношений с клиентами. Мы продолжим обеспечивать высокие эксплуатационные характеристики двигателей Leap-1A и качественную поддержку, чтобы вывести наше сотрудничество на новый уровень», — подчеркнул он.

В завершение Кастола пожелал Azerbaijan Airlines дальнейших успехов.

«От всей души желаю Azerbaijan Airlines дальнейших успехов и процветания. Пользуясь случаем, приглашаю вас посетить наш центр по производству двигателей недалеко от Парижа», — добавил он.