Онлайн-возможности в Birbank Biznes с SİMA İmza

Цифровая подпись SİMA интегрирована в мобильное приложение «Birbank Biznes».

Теперь индивидуальные предприниматели могут регистрироваться в приложении «Birbank Biznes» с помощью «SİMA İmza», открывать счета онлайн, а также получать доступ к ранее созданным профилям и удалённо управлять своими банковскими операциями.

Возможность онлайн-получения «SİMA İmza» и ведения цифрового документооборота в «Birbank Biznes» обеспечивает пользователям более гибкое и безопасное управление бизнес-процессами. Отсутствие необходимости посещать центры клиентского обслуживания позволяет предпринимателям минимизировать временные и ресурсные затраты.

Необходимо отметить, что SİMA предлагает индивидуальным предпринимателям современную и надёжную бизнес-подпись, которой можно воспользоваться независимо от времени и местонахождения. Получить подпись можно всего за несколько минут: достаточно скачать мобильное приложение и пройти регистрацию. Используя промокод 6AYPULSUZ, предприниматели могут пользоваться цифровой подписью SİMA в течение первых 6 месяцев бесплатно.