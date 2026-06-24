A321neo позволит AZAL укрепить позиции на международном рынке - Шарбель Юзкатли

ГАМБУРГ /Trend/ — Передача первого самолета Airbus A321neo авиакомпании ЗАО «Azerbaijan Airlines» (AZAL) является исторической вехой как для перевозчика, так и для авиационной отрасли региона.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил вице-президент по продажам Airbus в Восточной Европе и Центральной Азии Шарбель Юзкатли на церемонии передачи первого самолета Airbus A321neo авиакомпании AZAL в Гамбурге.

«Сегодняшняя передача первого A321neo Azerbaijan Airlines — это историческая веха. Это не только важное событие для авиакомпании, но и свидетельство 34-летнего неустанного стремления AZAL к совершенству», — сказал он.

По словам Юзкатли, за годы работы авиакомпания добилась значительных успехов в сфере обслуживания пассажиров и операционной деятельности.

«На протяжении многих лет Azerbaijan Airlines демонстрирует высокий уровень качества, постоянно повышая стандарты операционной деятельности, гостеприимства и развития. Компанию отличают вдохновляющее руководство и амбициозное видение будущего», — отметил представитель Airbus.

Он подчеркнул, что новый самолет позволит авиакомпании расширить свои возможности и укрепить позиции на международном рынке.

«A321neo обеспечивает большую вместимость, повышенный комфорт для пассажиров и способствует расширению маршрутной сети Azerbaijan Airlines, одновременно повышая эффективность и прибыльность деятельности авиакомпании», — заявил Юзкатли.

Представитель Airbus заверил, что компания продолжит оказывать поддержку национальному авиаперевозчику Азербайджана.

«Соединяя Азербайджан с миром и переосмысливая опыт путешествий в регионе и за его пределами, вы всегда можете рассчитывать на нас. Мы продолжим поставлять продукцию, услуги и поддержку, необходимые для вашего дальнейшего успешного развития», — добавил он.