PUIC — важная платформа для укрепления связей между народами исламского мира — генсек

БАКУ /Trend/ - PUIC является важной платформой для укрепления сотрудничества и связей между народами исламского мира. В период, когда наш регион и весь мир сталкиваются со сложными изменениями, подобные встречи приобретают особую значимость.

Об этом заявил Генеральный секретарь Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества (PUIC) Мохамед Курейши Ниасс на церемонии открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, сегодня многие исламские страны сталкиваются с серьезными вызовами, связанными с их национальными интересами, стабильностью и благополучием будущих поколений. Мир переживает период беспрецедентной поляризации, региональной напряженности и международных конфликтов. Тяжелые войны истощили народы, исчерпали ресурсы государств и оказали непосредственное влияние на региональную безопасность.

Генеральный секретарь отметил, что внутренние конфликты, терроризм, бедность, долговое бремя, изменение климата, гуманитарные кризисы и вооруженные столкновения формируют взаимосвязанный комплекс вызовов, угрожающих безопасности и стабильности. В этих условиях достижение мира и отказ от войн во всех их проявлениях становятся жизненно необходимыми.

По словам М. Ниасса, продолжающиеся конфликты лишь усугубляют человеческие страдания, замедляют процессы развития и ставят под угрозу судьбу будущих поколений. Поэтому для урегулирования разногласий и укрепления доверия между народами и государствами необходимо активизировать диалог.

«Мир — это не второстепенный выбор, а необходимое условие для обеспечения более стабильного и справедливого будущего. Это будущее должно строиться на принципах сотрудничества, взаимного уважения и защиты человеческого достоинства.

В то же время большое значение имеют меры по поддержке экономики, развитию инфраструктуры и продвижению цифровой трансформации, а также работа по восстановлению освобожденных территорий и их интеграции в процесс национального развития.

Изучение такого успешного опыта и обмен им в рамках парламентского сотрудничества могут способствовать формированию более устойчивых экономик и расширению возможностей для благополучия как нынешнего, так и будущих поколений», — отметил он.