В Гамбурге состоялась церемония передачи первого самолета Airbus A321neo AZAL (ФОТО)

ГАМБУРГ /Trend/ – В Гамбурге состоялась церемония передачи ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) первого самолёта Airbus A321neo, поставляемого по договору лизинга с компанией AerCap.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, в церемонии выступили исполнительный вице-президент программы семейства A320 компании Airbus Кристоф Заммерт, вице-президент по продажам Airbus в Восточной Европе и Центральной Азии Шарбель Юзкатли, старший вице-президент и руководитель подразделения по региону Восточной Европы и Центральной Азии AerCap Джон Гован, генеральный менеджер по программам Airbus компании CFM Бруно Кастола и старший коммерческий директор AZAL Джамиль Манизаде.

Выступая на мероприятии, вице-президент программы семейства A320 компании Airbus Кристоф Заммерт отметил, что с A321neo парк AZAL пополняется самолетом, который является одним из лучших в отрасли.

«По мере наращивания темпов производства мы сегодня передаем по два-три самолета в день, поэтому проводим не так много торжественных церемоний. Однако для действительно важных событий мы делаем исключение, и сегодняшнее мероприятие — одно из них: передача вам первого самолета A321neo»,- сказал он.

Заммерт отметил, что с этим воздушным судном парк AZAL пополняется самолетом, который является одним из лучших в отрасли по таким показателям, как топливная эффективность, уровень шума и комфорт для пассажиров.

«Я надеюсь, что ваши клиенты почувствуют разницу в качестве предоставляемого продукта, а дальнейшее пополнение флота поможет вашему бизнесу достичь тех результатов, на которые вы рассчитываете.

Этот самолет обеспечивает большую вместимость, повышенный комфорт для пассажиров и позволяет расширять маршрутную сеть Azerbaijan Airlines, одновременно способствуя росту прибыльности. По мере того как авиакомпания укрепляет связи Азербайджана с миром и задает новые стандарты путешествий в регионе и за его пределами, вы можете быть уверены в нашей поддержке. Мы продолжим предоставлять продукцию, услуги и сервис, которые будут сопровождать ваш вдохновляющий путь развития», - сказал он.

В свою очередь президент по продажам Airbus в Восточной Европе и Центральной Азии Шарбель Юзкатли заявил, что передача первого самолета Airbus A321neo авиакомпании ЗАО «Azerbaijan Airlines» (AZAL) является исторической вехой как для перевозчика, так и для авиационной отрасли региона.

«Сегодняшняя передача первого A321neo Azerbaijan Airlines — это историческая веха. Это не только важное событие для авиакомпании, но и свидетельство 34-летнего неустанного стремления AZAL к совершенству», — сказал он.

По словам Юзкатли, за годы работы авиакомпания добилась значительных успехов в сфере обслуживания пассажиров и операционной деятельности.

«На протяжении многих лет Azerbaijan Airlines демонстрирует высокий уровень качества, постоянно повышая стандарты операционной деятельности, гостеприимства и развития. Компанию отличают вдохновляющее руководство и амбициозное видение будущего», — отметил представитель Airbus.

Он подчеркнул, что новый самолет позволит авиакомпании расширить свои возможности и укрепить позиции на международном рынке.

Старший вице-президент и руководитель подразделения по региону Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) компании AerCap Джон Гован отметил, что AerCap готов поддерживать AZAL в процессе расширения маршрутной сети.

«Сегодня мы отмечаем особое событие — передачу первого самолета A321neo авиакомпании Azerbaijan Airlines. Это первый из трех самолетов A321neo, которые AerCap поставит перевозчику, что является важной вехой в развитии его флота», — сказал Гован.

Он отметил, что AerCap гордится возможностью стать первым лизингодателем, поддержавшим AZAL на данном этапе развития.

«Этот шаг отражает неизменную приверженность авиакомпании модернизации и дальнейшему росту. Мы очень гордимся тем, что стали первым лизингодателем, поддержавшим Azerbaijan Airlines в реализации этих планов», — подчеркнул он.

По словам Гована, поставка осуществляется в рамках более широкой программы сотрудничества между AerCap и AZAL, начатой в 2024 году.

«Программа предусматривает поставку трех самолетов A321neo и трех A320neo. Первые самолеты A320neo были переданы авиакомпании ранее в этом году, и мы рассчитываем завершить оставшиеся поставки в ближайшие месяцы», — отметил представитель AerCap.

Он добавил, что новые воздушные суда позволят авиакомпании расширить возможности для развития маршрутной сети и повысить качество обслуживания пассажиров.

Далее, генеральный менеджер по программам Airbus компании CFM Бруно Кастола подчеркнул, что двигатели Leap-1A, которыми оснащаются новые самолеты семейства Airbus A320neo, обеспечивают на 15 процентов более низкий расход топлива по сравнению с предыдущим поколением двигателей.

По его словам, решение авиакомпании вновь выбрать двигатели Leap-1A для самолетов A321neo свидетельствует о доверии к технологиям и сервису CFM.

«Azerbaijan Airlines вновь оказала нам доверие, выбрав двигатели Leap-1A для A321neo. Благодарим вас за доверие и лояльность. Мы сделаем все возможное, чтобы наше партнерство оставалось важным фактором вашего успеха», — отметил он.

Кастола подчеркнул, что двигатели Leap-1A успешно эксплуатируются по всему миру уже почти десять лет.

«На сегодняшний день более 2 500 самолетов семейства A320neo были поставлены с двигателями Leap-1A. Сегодня этот двигатель считается полностью зрелым продуктом, демонстрирующим высокий уровень надежности и эксплуатационных характеристик», — заявил представитель CFM.

Он отметил, что по уровню надежности двигатель сопоставим с хорошо зарекомендовавшими себя двигателями CFM56-5B, при этом обеспечивает значительно более высокую топливную эффективность.

А старший коммерческий директор AZAL Джамиль Манизаде заявил, что первый самолет Airbus A321neo открывает новую главу в истории развития ЗАО «Azerbaijan Airlines» (AZAL) и станет важным элементом стратегии модернизации авиакомпании.

«Сегодня мы не просто принимаем новый самолет — мы открываем новую главу в истории нашей авиакомпании. Уверен, что это только начало, и в ближайшем будущем наш флот пополнится еще многими самолетами A321neo, что сделает Azerbaijan Airlines еще сильнее и конкурентоспособнее», — заявил Манизаде.

Он также подчеркнул значимость этого события для авиакомпании и страны в целом.

«Мы гордимся тем, что будем эксплуатировать этот прекрасный самолет под флагом Азербайджана. Благодарю всех, кто сделал этот день возможным», — добавил он.

В рамках мероприятия участникам таже был представлен видеоролик «A321neo: путь создания самолета», рассказывающий об основных этапах производства воздушного судна – от изготовления отдельных компонентов до окончательной сборки.

После этого состоялась официальная церемония передачи памятных трофеев, символизирующая передачу самолета Airbus A321neo AZAL.