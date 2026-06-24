ЦБА о параметрах среднедневного показателя по ставке AZIR

БАКУ /Trend/ - Среднедневной показатель по ставке AZIR с конца марта 2026 года находится в диапазоне 6,43–6,44%.

Об этом говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

«Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом процессов, происходящих на финансовых рынках, а также показателей ликвидности банковской системы. Краткосрочные процентные ставки на необеспеченном денежном рынке формируются в рамках процентного коридора Центрального банка Азербайджана на уровне, близком к учетной ставке. Так, среднедневной показатель по ставке AZIR с конца марта 2026 года находится в диапазоне 6,43–6,44%.

В условиях избыточной ликвидности для поддержания ставки AZIR на уровне, близком к учетной ставке, Центральный банк Азербайджана преимущественно использует семидневные депозитные операции. По состоянию на конец мая доля семидневных депозитных операций в структуре портфеля стерилизации по операциям на открытом рынке составила 88,7%. Наряду с этим, проводятся регулярные аукционы по размещению нот Центрального банка Азербайджана. В мае и июне доходность нот по всем срокам обращения демонстрировала тенденцию к снижению. Ожидается, что в оставшийся период года объем избыточной ликвидности в банковском секторе продолжит расти», — отмечается в сообщении.