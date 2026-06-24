На валютном рынке Азербайджана сохраняется превышение предложения над спросом - ЦБА

БАКУ /Trend/ - В истекший период текущего года на валютном рынке Азербайджана предложение превышало спрос. Это наблюдалось как в наличном, так и в безналичном сегментах.

Согласно информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), за пять месяцев 2026 года объем покупки наличной иностранной валюты обменными пунктами превысил объем ее продажи на 311 миллионов долларов США.

«Уровень долларизации депозитов физических лиц-резидентов за последние 12 месяцев снизился на 2,8 процентного пункта и в мае 2026 года составил 27 процентов. В январе–мае объем денежных переводов, поступивших в страну, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,8 процента и достиг 560,1 миллиона долларов США», — сообщили в ЦБА.

В то же время отмечается, что в условиях существенного снижения спроса банков на валютных аукционах Центральный банк Азербайджана осуществил интервенции по покупке иностранной валюты.

«За пять месяцев текущего года валютные резервы Центрального банка Азербайджана увеличились на 1,2 миллиарда долларов США, или на 10,4 процента, достигнув 12,7 миллиарда долларов США», — говорится в информации ЦБА.