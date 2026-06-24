Прогноз сохранения годовой инфляции в пределах целевого диапазона остается неизменным - ЦБА

БАКУ /Trend/ - Прогноз о том, что годовая инфляция в текущем и следующем году останется в пределах целевого диапазона, остается неизменным. Вместе с тем наблюдается активизация внешних факторов инфляционного давления.

Согласно информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), изменения, произошедшие в глобальной экономической среде со времени предыдущего заседания, повышают вероятность роста внешних инфляционных рисков.

«В условиях стремительно меняющейся глобальной среды рост мировых цен на продовольствие и удобрения, увеличение транспортно-логистических расходов, расширение импорта инфляции из стран — торговых партнеров, а также замедление темпов укрепления номинального эффективного обменного курса могут усилить внешние факторы инфляционного риска. В настоящее время проводится углубленный анализ того, носят ли эти факторы устойчивый характер. Что касается внутренней среды, то на фоне действующей фискальной и денежно-кредитной политики вероятность чрезмерного расширения совокупного спроса остается невысокой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что годовая инфляция находится в пределах целевого диапазона и движется в соответствии с прогнозной траекторией базового сценария.

«В мае 2026 года 12-месячная инфляция составила 5,6 процента. Годовой рост цен на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия составил 6,6 процента, на платные услуги — 5,7 процента, а на непродовольственные товары — 3,9 процента. Годовая базовая инфляция составила 5,6 процента», — говорится в информации.