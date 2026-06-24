Отменены авиарейсы по направлению Баку–Нахчыван

БАКУ/ Trend/ - Запланированные на 24 июня 2026 года рейсы «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL) по маршруту Баку–Нахчыван отменены из-за грозы, наблюдающейся в аэропорту Нахчывана.

Об этом сообщила пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

«Пассажирам будет предоставлена подробная информация о возможных изменениях, и после стабилизации погодных условий полеты возобновятся в штатном режиме.

Все решения в AZAL принимаются с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа и осуществляются в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности», — отмечается в инфрормации.