География сотрудничества: что стимулирует транспортные связи между Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - 4 ноября в Туркменистане состоялись два важных события в сфере развития региональной транспортной инфраструктуры: Президент Сердар Бердымухамедов открыл движение по 44-километровому участку автомагистрали Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана и одобрил начало строительства новой дороги Ашхабад - Дашогуз протяженностью около 550 километров. Первый проект улучшает автомобильное сообщение с западными регионами Казахстана, второй укрепит транспортную связь столицы с северной частью Туркменистана, граничащей с Узбекистаном. Обе магистрали призваны расширить возможности региональных перевозок и укрепить позиции страны в международном транспортном коридоре Север - Юг.

В частности, западное направление имеет значение для расширения перевозок между Туркменистаном и Мангистауской областью Казахстана, экономика которой во многом опирается на нефтегазовый сектор. В регионе также развиты машиностроение, металлургия и химическая промышленность. Расположенные здесь порты Актау и Курык обеспечивают выход к каспийским морским маршрутам, создавая дополнительные возможности для транспортировки промышленных грузов. На узбекском направлении новая дорога дополнит уже существующую инфраструктуру приграничного сотрудничества. В ноябре 2025 года Туркменистан и Узбекистан открыли торговую зону «Шават - Дашогуз», оснащенную таможенными, ветеринарными и фитосанитарными объектами, складами и торговым павильоном. Применение принципа «единого окна» призвано упростить торговые операции между приграничными регионами двух стран, а улучшение дорожного сообщения может способствовать дальнейшему развитию этой площадки.

Развитие таких маршрутов вписывается в транспортную повестку, которую Туркменистан активно продвигал на протяжении 2026 года, председательствуя в СНГ. Ашхабад выступал за расширение региональных коридоров и укрепление логистического взаимодействия между странами Содружества. В сентябре в столице Туркменистана состоялось 111-е заседание Экономического совета СНГ, где обсуждались транспортный потенциал государств, развитие маршрутов Север - Юг и Восток - Запад и использование возможностей Каспийского региона. Также по инициативе Туркменистана 2029 год был объявлен Годом транспортной связанности СНГ.

«Важнейшим звеном транспортной связанности является Каспийский регион. Очевидно, что восточно-каспийский и западно-каспийский транспортные коридоры Север–Юг имеют жизненно важное значение» - сказал Президент Бердымухамедов, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в октябре.

Эта политика находит отражение и в развитии национальной морской инфраструктуры. В мае в Бакинский международный морской торговый порт прибыло судно «Gadamly» грузоподъемностью 6 100 тонн - первое сухогрузное судно, построенное на судостроительном и судоремонтном заводе в Туркменбаши. Оно предназначено, в частности, для перевозки контейнеров и будет работать на Каспии, прежде всего на азербайджанском направлении. Развитие собственного флота расширяет возможности Туркменистана в морских перевозках и дополняет усилия по укреплению сухопутных транспортных связей.

Региональное измерение этой политики становится особенно заметным на фоне растущего геополитического и экономического значения Центральной Азии. Выступая на четвертом Межпарламентском форуме государств Центральной Азии в Душанбе, председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова отметила, что регион постепенно превращается в один из важных геополитических центров, открывая новые возможности для многостороннего сотрудничества и укрепления стабильности. Подобная оценка отражает более широкую тенденцию: расположение Центральной Азии между крупными экономическими центрами, ее ресурсный потенциал и растущая роль в международных торговых маршрутах усиливают заинтересованность внешних партнеров в развитии отношений со странами региона.

Для Казахстана и Узбекистана углубление сотрудничества с Туркменистаном имеет собственные экономические и стратегические основания. Как ранее писал Trend в аналитической статье «Переговоры в Астане: бизнес-возможности и транспортные коридоры формируют повестку Казахстана и Туркменистана», Казахстан заинтересован в расширении присутствия своих компаний на туркменском рынке, в том числе в рамках энергетических и инфраструктурных проектов. Важное место в двусторонней повестке занимает и развитие транспортных маршрутов через Туркменистан в направлении Ирана. В материале «Какую роль играет Туркменистан в новой экспортной стратегии Узбекистана» Trend отмечал заинтересованность Ташкента в промышленной кооперации, поставках строительных материалов и участии узбекских предприятий в проектах на туркменском рынке. Подписание в октябре Договора о создании Высшего совета стратегического партнерства между Туркменистаном и Узбекистаном стало важным шагом в институциональном оформлении этого взаимодействия.

Для Казахстана туркменское направление представляет дополнительную возможность развивать транзитные перевозки через Иран к рынкам Персидского залива и Южной Азии. Узбекистан, не имеющий выхода к морю, заинтересован в использовании туркменской территории для доступа к Каспию, Южному Кавказу и далее к европейским рынкам. Туркменистан, со своей стороны, получает возможности для увеличения транзитных потоков и расширения транспортных услуг. Таким образом, у каждой из трех стран есть собственные причины развивать связность с соседями, а совпадение этих интересов создает основу для углубления регионального сотрудничества.

В условиях, когда Центральная Азия приобретает все большее значение в международной торговле и транспортной логистике, развитие связей между ее государствами становится самостоятельным фактором регионального роста. По оценке Всемирного банка, инвестиции в Транскаспийский транспортный коридор и улучшение координации между странами могут более чем втрое увеличить объемы перевозок по этому маршруту к 2040 году. На этом фоне новые дороги в Туркменистане, расширение морской инфраструктуры и углубление отношений с Казахстаном и Узбекистаном отражают стремление трех государств активнее использовать географические и экономические преимущества региона. От того, насколько последовательно они смогут согласовывать инфраструктурные проекты, пограничные процедуры и условия транзита, во многом будет зависеть, сможет ли растущее значение Центральной Азии закрепиться в виде устойчивых торговых и логистических связей.