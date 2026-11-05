Доходы ГФСЗ Азербайджана превысят ₼9,2 млрд в 2027 г.

БАКУ /Trend/ - Общие доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана в 2027 году прогнозируются на уровне 9 миллиардов 220,5 миллиона манатов.

Это отражено в законопроекте "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2027 год".

Согласно документу, доходы Фонда увеличатся на 897,4 миллиона манатов, или 10,78 процента, по сравнению с утвержденным прогнозом на 2026 год.

Ожидается, что в следующем году поступления Фонда от обязательных государственных взносов на социальное страхование составят 7 миллиардов 586,5 миллиона манатов, что соответствует 82,28 процента общих доходов Фонда. Прогнозируется, что данный показатель увеличится на 995,4 миллиона манатов, или 15,1 процента, по сравнению с утвержденным прогнозом на 2026 год.

Ожидается, что из общей суммы поступлений от обязательных государственных взносов на социальное страхование 2 миллиарда 467 миллионов манатов, или 32,5 процента, поступят от организаций, финансируемых из государственного бюджета, а 5 миллиардов 119,5 миллиона манатов, или 67,5 процента, - от небюджетного сектора.

Предусматривается, что поступления от организаций, финансируемых из государственного бюджета, увеличатся на 357,88 миллиона манатов, или 16,97 процента, по сравнению с утвержденным прогнозом на 2026 год, а поступления от небюджетного сектора - на 637,52 миллиона манатов, или 14,22 процента.

В 2027 году общий объем расходов Фонда на выполнение государственных обязательств прогнозируется на уровне 3 миллиардов 831,72 миллиона манатов. Это на 185,88 миллиона манатов, или примерно на 5,1 процента, больше по сравнению с прогнозом на 2026 год.

Согласно документу, для финансирования указанных обязательств и обеспечения сбалансированности бюджета Фонда из государственного бюджета предусматривается выделение 1,6 миллиарда манатов. Эта сумма составляет 41,76 процента от общего объема государственных обязательств.

Отметим, что в 2026 году общие доходы ГФСЗ прогнозируются на уровне 8 миллиардов 323,1 миллиона манатов.