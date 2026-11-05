МФО увеличили финансирование Азербайджана в 4,4 раза в III квартале 2026 г.

БАКУ /Trend/ - Объем финансирования Азербайджана международными финансовыми организациями (МФО) в III квартале 2026 года увеличился на $143 млн, или в 4,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $185 млн.

Об этом говорится в обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР) об инвестициях международных финансовых организаций в Евразии за III квартал 2026 года.

Рост финансирования в Азербайджане был обусловлен гарантийными операциями с участием Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Фонда ОПЕК по международному развитию и Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР).

Одной из значимых операций стала портфельная гарантия ЕБРР для AccessBank с лимитом до 75 млн евро (около $86 млн). Она покрывает до 50% кредитного риска по займам, предоставляемым малым и средним предприятиям (МСП).

В то же время Фонд ОПЕК расширяет географию и отраслевой охват инвестиций в Евразии. Объем его квартального финансирования увеличился с $10 млн до $90 млн. Новые операции фонда в регионе включают финансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане, а также инфраструктурный проект по опреснению воды в Азербайджане.

В целом рост финансирования международных финансовых организаций в III квартале 2026 года наблюдался в трех странах региона. Наибольший прирост зафиксирован в Казахстане - на $207 млн (76% в годовом выражении), далее следуют Азербайджан - на $143 млн и Монголия - на $48 млн (36%).