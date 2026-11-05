БАКУ /Trend/ - Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе.

Как сообщает министерство иностранных дел Ирана, министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в четверг провел отдельные телефонные переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом.

В ходе телефонных переговоров стороны обсудили региональные события, а также дипломатические усилия, направленные на восстановление стабильности в регионе.

Напомним, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась фактически парализована.