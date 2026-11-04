Азербайджанские гимнасты успешно стартовали на чемпионате мира (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - С 4 по 8 ноября в китайском городе Нанкин проходит чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, в престижных соревнованиях, собравших сильнейших гимнастов мира, за медали борются и представители сборной Азербайджана.

На чемпионате страну в смешанной синхронной программе по прыжкам на батуте представляют победители серии Кубка мира 2026 года Сельджан Магсудова и Магсуд Магсудов. В мужской синхронной программе выступают обладатели этого же титула Магсуд Магсудов и Гусейн Аббасов. Кроме того, Сельджан Магсудова и Магсуд Магсудов продемонстрируют свои навыки в индивидуальной программе.

В состав национальной команды по тамблингу входят двукратные чемпионы мира в командном зачете Михаил Малкин, Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде и Алексей Караташов. Опытные гимнасты намерены добиться новых успехов как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.

Первый квалификационный день чемпионата ознаменовался успешными результатами азербайджанских гимнастов. Сельджан Магсудова и Магсуд Магсудов, выступавшие в смешанной синхронной программе по прыжкам на батуте, набрали 50,250 балла и вышли в полуфинал.

Представители Азербайджана по тамблингу также продемонстрировали уверенные выступления. Тофик Алиев с результатом 59,500 балла завершил квалификационный этап на первом месте и прошел в следующий раунд. Михаил Малкин занял четвертую позицию с результатом 57,100 балла, получив право выступить во втором квалификационном раунде. Алексей Караташов, дебютировавший на чемпионате мира среди взрослых, также прошел во второй квалификационный раунд, набрав 54,400 балла.

Успешно азербайджанские гимнасты выступили и в командных соревнованиях. Сборная страны по тамблингу набрала в общей сложности 87,200 балла и с первого места в турнирной таблице обеспечила себе выход в финал.

5 ноября стартуют соревнования в индивидуальной программе по прыжкам на батуте. На этот раз Сельджан Магсудова и Магсуд Магсудов представят Азербайджан в индивидуальных выступлениях.