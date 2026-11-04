Названы прогнозные сценарии по инфляции и фискальным показателям Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Влияние отклонения инфляции от прогнозируемого уровня на фискальные показатели в среднесрочном периоде в Азербайджане, как ожидается, будет ограниченным. Тем не менее рост инфляции может привести к ухудшению отношения баланса сводного бюджета к ВВП, а рост цен ниже прогноза — к улучшению этого показателя.

Это отражено в анализе фискальных рисков, представленном в проекте государственного и сводного бюджетов на 2027 год.

В документе отмечается, что сохранение высокой неопределенности в глобальной экономической среде, динамика цен у основных торговых партнеров и волатильность на международных товарных рынках относятся к основным внешним факторам риска по инфляции.

«В частности, продолжение геополитической напряженности на Ближнем Востоке может создать дополнительную изменчивость цен на энергоносители и другие товары. В то же время ослабление номинального эффективного обменного курса может ускорить перенос импортируемой инфляции на внутренние цены. С точки зрения внутренних факторов, в рамках текущей фискальной и монетарной политики вероятность роста совокупного спроса до уровня, который значительно увеличит инфляционное давление, оценивается как низкая», — отмечается в информации.

При оценке возможного влияния инфляции на фискальные показатели учитывалось воздействие изменений уровня цен на номинальный ВВП, доходы государственного бюджета и отношение фискальных показателей к ВВП.

С этой целью подготовлены различные сценарии на основе отклонения инфляции на 2027–2030 годы от базового прогноза на 0,5, 1 и 1,5 процентного пункта.

Согласно расчетам, изменение инфляции окажет ограниченное влияние на отношение ненефтяного базового дефицита к ненефтяному ВВП в рамках существующих сценариев. Тем не менее, по прогнозам, ожидается, что этот показатель, находившийся в 2026 году на уровне около 18 процентов, по базовому сценарию приблизится к 12 процентам в 2030 году.

В документе подчеркивается, что в 2030 году по самому пессимистическому сценарию возможно превышение установленного промежуточного целевого показателя отношения ненефтяного базового дефицита к ненефтяному ВВП на уровне 12 процентов на 0,5 процентного пункта. Таким образом, прогнозируется, что в данном сценарии показатель достигнет 12,5 процента.

Что касается отношения баланса сводного бюджета к ВВП, то, согласно данным, в 2022 году зафиксирован профицит в размере 6,6 процента, в 2023 году — 8,7 процента, в 2024 году — 4,7 процента и в 2025 году — 3,4 процента. Предусматривается, что в 2026 году этот показатель составит около 0,2 процента.

По прогнозам, ожидания таковы, что в 2027 году отношение баланса сводного бюджета к ВВП перейдет в дефицит примерно на уровне 2,2 процента, а в последующие годы, постепенно меняясь, сформируется на уровне дефицита в 1,1 процента в 2030 году.

Превышение инфляцией базового сценария оценивается как фактор, ухудшающий отношение баланса сводного бюджета к ВВП, а ее показатель ниже базового — как улучшающий. Сценарные диапазоны также показывают, что до 2030 года этот показатель может формироваться на разных уровнях в зависимости от изменений инфляции.

Меры по снижению инфляционных рисков

В документе отмечается важность применения гибкой бюджетной политики и адресной реализации программ социальной защиты для управления фискальными рисками в условиях инфляции.

Подчеркивается, что использование превентивных финансовых механизмов для минимизации негативных последствий неожиданных ростов цен может позволить как сохранить доходы государственного бюджета, так и обеспечить устойчивость экономического роста.