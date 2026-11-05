Обнародованы данные об экспорте нефти и газа из Азербайджана в III квартале

БАКУ/Trend/ - В третьем квартале 2026 года объем нефти, экспортированной SOCAR на зарубежные рынки, составил около 4 миллионов тонн.

Об этом свидетельствуют расчеты Trend, проведенные на основе данных SOCAR.

Отмечается, что в указанный объем входят как нефть, добытая самой компанией, так и принадлежащие государству Азербайджан и SOCAR доли прибыльной нефти, добытой международными консорциумами, действующими в стране.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта нефти сократился примерно на 184,6 тысячи тонн, или на 4,5 процента.

В третьем квартале 2025 года этот показатель составлял 4 миллиона 101,4 тысячи тонн.

Экспорт природного газа также сократился. В третьем квартале 2026 года на зарубежные рынки было поставлено 5 миллиардов 738,1 миллиона кубометров газа против 6 миллиардов 286,9 миллиона кубометров за аналогичный период прошлого года. Таким образом, годовое снижение составило 548,8 миллиона кубометров, или 8,7 процента.

Потребление природного газа на внутреннем рынке также уменьшилось. Так, в третьем квартале 2026 года потребление газа в Азербайджане составило около 2 миллиардов 275 миллионов кубометров. За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял примерно 2 миллиарда 439,1 миллиона кубометров. Таким образом, потребление сократилось на 6,7 процента.