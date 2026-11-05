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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 ноября

Экономика Новость 5 ноября 2026 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 ноября
Фото: АМИ Trend
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 5 ноября.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9148 маната, 1 турецкая лира — 0,0340 маната, 100 российских рублей — 2,0782 маната.

USD 1,7000
EUR 1,9148
AUD 1,1922
BYN 0,5771
AED 0,4628
KRW 0,1266
CZK 0,0789
CNY 0,2549
DKK 0,2562
GEL 0,6554
HKD 0,2167
INR 0,018
GBP 2,2935
SEK 0,1753
CHF 2,0878
ILS 0,5386
CAD 1,2184
KWD 5,4689
KZT 0,3757
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5287
MDL 0,0946
NOK 0,1827
UZS 0,0142
PKR 0,6114
PLN 0,4366
RON 0,3585
RUB 2,0782
RSD 0,0163
SGD 1,332
SAR 0,4529
xdr 2,3079
TRY 0,034
TMT 0,4857
UAH 0,0373
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