Фонд возрождения Карабаха поддержит создание центральных парков в Агдаме, Физули и Ханкенди (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Фонд возрождения Карабаха поддержит создание центральных парков в Агдаме, Физули и Ханкенди.

Об этом Trend заявил председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев в кулуарах международной выставки недвижимости и инвестиций AIREX 2026, проходящей в Баку.

«Фонд реализует проекты по восстановлению растительного покрова, включая создание лесов и садов во всех районах. А также Фонд примет участие в заключительном этапе восстановления садов Бейлик в Лачине, в рамках которого на следующий день запланирована посадка деревьев. Акция будет посвящена Победе Азербайджана», - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном участии фонда в проектах, связанных с Зангезурским коридором, Р. Гаджиев отметил, что на данный момент подобных обсуждений не проводилось.

«У фонда пока не было никаких обсуждений по этому вопросу. Однако, если поступит соответствующее поручение, наше участие в определенной форме, вероятно, будет возможно», – сказал он.

Р. Гаджиев также рассказал о других направлениях финансирования фонда, среди которых восстановление исторических памятников, создание музейных комплексов и развитие туристической инфраструктуры.

В частности, он упомянул Джума-мечеть и музейный комплекс «Имарет» в Агдаме, а также восстановление Шахбулагской крепости и создание туристической инфраструктуры вокруг нее.

Кроме того, по словам Р. Гаджиева, фонд профинансировал проектирование музеев Победы и оккупации, которые планируется создать в каждом городе Карабаха. Он отметил, что проект реализуется по заказу министерства культуры Азербайджана: «В настоящее время вопрос его дальнейшего финансирования находится на стадии рассмотрения».

Отметим, что Фонд возрождения Карабаха является публичным юридическим лицом, деятельность которого направлена на оказание финансовой поддержки мероприятиям по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, их превращению в регион с устойчивой экономикой и высоким уровнем благосостояния.

В задачи Фонда также входят привлечение инвестиций, содействие развитию государственно-частного партнерства в данной сфере, а также информационное обеспечение, просветительская деятельность и проведение необходимых информационных мероприятий внутри страны и за ее пределами, связанных с проводимыми работами.