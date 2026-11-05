В Баку обсудили модернизацию госинститутов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках международного мероприятия «Саммит ООН по инновациям в государственном управлении: развитие институтов, готовых к будущему» (UN Governance Innovation Summit: Advancing Future-Ready Institutions) состоялась панельная сессия на тему «Будущее государственного управления: видение, миссия и трансформация».

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, в ходе сессии с участием представителей Турции, Венгрии, Шри-Ланки, Гвинеи, Сенегала и Государственного университета Нью-Йорка обсуждались будущее государственного управления, перспективы развития государственных институтов до 2040 года и трансформация систем управления.

В ходе обсуждений основное внимание было уделено совершенствованию государственного управления для достижения целей устойчивого развития, а также ключевым вызовам, возникающим в условиях технологического прогресса, социальных изменений и глобальной неопределенности.

Кроме того, были рассмотрены вопросы модернизации государственных институтов, проведения реформ на государственной службе и формирования более гибких, эффективных и ориентированных на граждан систем управления в условиях стремительно меняющегося мира.

Отметим, что в Баку проходит международное мероприятие «Саммит ООН по инновациям в государственном управлении: развитие институтов, готовых к будущему» (UN Governance Innovation Summit: Advancing Future-Ready Institutions).

Саммит проводится в рамках Соглашения о взносах, подписанного в ноябре 2024 года между правительством Азербайджанской Республики и ООН. Его организаторами выступают Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам.

В саммите принимают участие около 200 гостей, в том числе министры и другие высокопоставленные должностные лица стран — членов ООН, представители руководства международных и региональных организаций, партнеры по развитию, а также представители частного сектора и академических кругов.