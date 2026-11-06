В провинции Западный Азербайджан месячная инфляция составила 5,1%

БАКУ /Trend/ - В 7-м месяце текущего иранского года (23 сентября – 22 октября 2026 г.) точечная инфляция в расположенной на северо-западе Ирана провинции Западный Азербайджан выросла на 107,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (23 сентября – 22 октября 2025 г.).

Согласно расчетам Trend на основе статистики Статистического центра Ирана, в 7-м месяце индекс потребительских цен в провинции Западный Азербайджан составил 918,7.

В 7-м месяце точечная инфляция в провинции Западный Азербайджан зафиксирована на уровне 128,9% в группе "продукты питания, напитки и табачные изделия" и 94,7% в сфере "непродовольственные товары и услуги".

В указанном месяце месячная инфляция в провинции Западный Азербайджан составила 5,1% по сравнению с 6-м месяцем (23 августа – 22 сентября 2026 г.).

Под месячной инфляцией подразумевается процентное изменение значения индекса цен по сравнению с предыдущим месяцем.

В 7-м месяце месячная инфляция в провинции зафиксирована на уровне 2,7% в группе "продукты питания, напитки и табачные изделия" и 6,8% в сфере "непродовольственные товары и услуги".

По итогам 7-го месяца годовая инфляция (23 октября 2025 г. – 22 октября 2026 г.) составила 90,5% по сравнению с предыдущим периодом (22 октября 2024 г. – 22 октября 2025 г.).

Под годовой инфляцией подразумевается средний процент изменения значений индекса цен за последний 1 год.

По итогам 7-го месяца годовая инфляция в провинции зафиксирована на уровне 123,6% в группе "продукты питания, напитки и табачные изделия" и 71,8% в сфере "непродовольственные товары и услуги".

Отметим, что в Иране статистику об инфляции публикуют как Центральный банк, так и Статистический центр. В этих статистических данных могут наблюдаться расхождения.

Добавим, что в 7-м месяце точечная инфляция в Иране выросла на 88,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.