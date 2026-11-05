Доля Android на азербайджанском рынке уменьшилась

БАКУ / Trend/ - Доля операционной системы Android на рынке Азербайджана сократилась.

Согласно подсчетам Trend на основе данных аналитической платформы Global Stats, по итогам октября 2026 года доля Android на азербайджанском рынке по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,55 процентного пункта и составила 54,9 процента.

При этом Android сохранила лидерство среди операционных систем в Азербайджане. Второе место заняла Microsoft Windows, доля которой за месяц сократилась на 0,16 процентного пункта, составив 29,51 процента.

На третьем месте расположилась iOS с долей рынка 11,71 процента. По сравнению с сентябрем этот показатель увеличился на 1,23 процентного пункта.

Согласно данным Global Stats, по итогам октября 2026 года Android также сохранила лидерство на мировом рынке операционных систем. Второе место заняла Microsoft Windows, третье - iOS.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Android, Android 17 является актуальной основной версией операционной системы. Google продолжает выпускать обновления для этой версии. Так, 2 октября 2026 года вышла Android 17 QPR 3 Beta 1 - очередное квартальное обновление для поддерживаемых устройств.

"Продолжая развитие первоначального выпуска Android 17, мы обновляем платформу, устраняя выявленные проблемы и внедряя улучшения, которые впоследствии становятся доступны на поддерживаемых устройствах. Эти обновления выпускаются ежеквартально в рамках программы Quarterly Platform Releases (QPR) и становятся доступны как в AOSP, так и на устройствах Google Pixel в составе Feature Drops.

Хотя данные обновления не содержат изменений API, влияющих на работу приложений, мы предоставляем образы последних бета-версий QPR, чтобы разработчики при необходимости могли тестировать свои приложения на этих сборках. Это особенно актуально в случаях, когда планируется внедрение новых функций, способных повлиять на пользовательский опыт", - говорится в сообщении.