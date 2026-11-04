Президент Пакистана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Текст письма опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Пакистана, а также от себя лично выражаю Вашему превосходительству и братскому народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Дня Победы.

Это историческое событие олицетворяет самоотверженность, решимость и единство азербайджанского народа во имя восстановления суверенитета и территориальной целостности своей Родины. Значительные достижения в деле восстановления и развития освобожденных территорий демонстрируют твердую приверженность Азербайджана обеспечению мирного и благополучного будущего для своего народа.

Пакистан высоко ценит многолетние братские отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном доверии, общих ценностях и неизменной взаимной поддержке. Уверен, что по мере расширения сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействия для достижения таких общих целей, как региональный мир, стабильность и процветание, узы дружбы и братства между нашими странами будут продолжать укрепляться.

По случаю этого знаменательного дня я вновь подтверждаю тесную дружбу и солидарность Пакистана с Азербайджаном, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, передаю братскому азербайджанскому народу самые искренние пожелания дальнейшего прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".