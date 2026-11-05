На месторождении "Западный Абшерон" введена в эксплуатацию новая морская платформа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На месторождении "Западный Абшерон" Производственного объединения "Азнефть" SOCAR введена в эксплуатацию новая стационарная морская платформа № 50.

Об этом сообщили в Производственном объединении "Азнефть".

"В рамках реализации одной из стратегических целей Производственного объединения "Азнефть" SOCAR - расширения инфраструктурного потенциала месторождений - предпринимаются важные шаги. На новой платформе успешно завершены работы по бурению и заканчиванию первой скважины, после чего началась добыча. В целом предусмотрено бурение 16 скважин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по бурению и заканчиванию скважин проектируются и осуществляются на основе геологической модели, разработанной с использованием современных технологий и компьютерных программ.

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