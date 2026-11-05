SOCAR приобретает неконтрольные доли участия Comstock в трех активах

БАКУ/ Trend/ - 4 ноября 2026 года Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и американская энергетическая компания Comstock подписали окончательное соглашение купли-продажи, предусматривающее приобретение SOCAR неконтрольных долей участия в следующих активах Comstock:

- 20% доли Comstock в проектах по добыче углеводородов в регионе Legacy Haynesville;

- 15% доли Comstock в проектах по добыче углеводородов в регионе Western Haynesville;

- 15% из принадлежащих Comstock 73% доли участия в компании Pinnacle Gas Services LLC.

Об этом сообщили в четверг в SOCAR.

"Совокупная стоимость сделки составляет 1,65 млрд долларов США наличными с учетом возможных стандартных корректировок покупной цены. При этом через пять лет доля SOCAR в добывающих активах Western Haynesville сократится до 7,5%, после того, как компания достигнет 15-процентной доходности на инвестиции в эти активы. Датой вступления сделки в силу определено 1 июля 2026 года", - сказали в компании.

Как сообщается, в настоящее время ведется работа по получению необходимых государственных разрешений и прохождению других юридических процедур, предусмотренных применимым законодательством, для завершения сделки.

Отметим, что Comstock Resources, Inc. — одна из ведущих независимых американских компаний по добыче природного газа, деятельность которой сосредоточена на разработке сланцевых месторождений Haynesville на севере штата Луизиана и востоке штата Техас.

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и NYSE Texas под тикером CRK.

Согласно годовому отчету компании за 2025 год, по состоянию на 31 декабря 2025 года доказанные запасы природного газа и нефти Comstock составляли около 7 трлн кубических футов в газовом эквиваленте. Расчетная приведенная стоимость этих запасов по методике PV-10 составляла 4,5 млрд долларов США.