Утверждена региональная дорожная карта энергетической дипломатии Ирана – Бовард

БАКУ/Trend/ - Региональная дорожная карта энергетической дипломатии Ирана утверждена и обнародована комитетом по управлению региональной энергетической торговлей Ирана.

Как сообщает министерство нефти Ирана, об этом в среду заявил министр нефти Ирана Хамид Бовард.

«Этот документ вступил в силу в рамках программы развития Ирана до 2029 года. В соответствии с региональной дорожной картой энергетической дипломатии определены направления программы, регулирующие конкретные шаги Ирана в нефтяной, газовой, перерабатывающей и нефтехимической отраслях. Также будут предприниматься согласованные шаги в сфере региональной энергетической торговли с учетом изменений на рынке», — отметил он.

Говоря об основных направлениях, Бовард заявил, что к числу важных приоритетов относятся впервые предусмотренное привлечение частного сектора к региональной энергетической торговле, уделение внимания техническим процессам на региональных и международных энергетических рынках, взаимосвязь энергетической торговли с внутренними вопросами страны, а также поиск рынков с использованием политических, дипломатических и стратегических подходов.

Он добавил, что частный сектор играет важную роль в развитии региональной энергетической торговли. В этой связи в центре внимания находится потенциал как государственных, так и негосударственных структур. Данное направление будет регулироваться с учетом процессов на региональных и международных энергетических рынках, что позволит пересматривать планы действий.

Бовард отметил, что механизм дорожной карты предусматривает постоянный контроль за реализацией намеченных мер, а также корректировку программ с учетом процессов в энергетической сфере в рамках трех- и шестилетних периодов. Таким образом, программы страны будут обновляться в соответствии с процессами на региональных энергетических рынках.