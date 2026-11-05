Эхо молодости: бессмертная романтика ансамбля "Гая" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта "Музыка в музее" состоялся особенный музыкальный вечер - концерт Государственного ансамбля "Гая", посвященный Дню Победы.

В этот вечер залы музея наполнились мелодиями, дорогими сердцу каждого азербайджанца, неповторимыми джазовыми интонациями и многоголосным звучанием вокального ансамбля, имя которого давно стало частью истории отечественной музыкальной культуры, сообщает корреспондент Trend.

Целое поколение бакинцев выросло на песнях легендарного первого состава "Гая". Их песни знали, любили и пели повсюду. Они звучали из открытых окон домов, во дворах, парках и на праздничных вечерах, наполняя город особой атмосферой радости, молодости и оптимизма.

Это было время оттепели - эпоха больших надежд, свежего дыхания и внутренней свободы. Песни ансамбля стали своеобразным музыкальным воплощением того времени, его настроения и романтики. Первый состав "Гая" оставил в сердцах бакинцев не просто любимые мелодии, а светлые воспоминания о целой эпохе.

Концерт открыла директор Государственного ансамбля "Гая" Туран Мамедалиева. Она с теплотой и благодарностью вспомнила музыкантов первого состава, их вдохновение, творческую смелость, преданность искусству и особую атмосферу, которую им удалось создать. Т.Мамедалиева подчеркнула важность сохранения этого уникального музыкального наследия, его передачи новым поколениям и продолжения дела тех, кто когда-то подарил ансамблю "Гая" неповторимое звучание.

В программе концерта прозвучали народные песни "Лачин", "Сары гялин", "Гарахал яр", а также произведения известных азербайджанских композиторов - Тофика Кулиева, Рауфа Гаджиева, Васифа Адыгезалова, Тельмана Гаджиева и Октая Кязими.

Наряду с вокальной группой Государственного ансамбля "Гая", в концерте приняли участие музыканты инструментального состава: заслуженный артист Азербайджанской Республики, ударник Вагиф Алиев, бас-гитарист Фуад Джафар, а также приглашенный молодой джазовый пианист Джавадшир. Их джазовые импровизации придали вечеру особую динамику, легкость и неповторимое музыкальное настроение.

Этот вечер стал своеобразной встречей поколений, напомнив о том, что музыка "Гая" продолжает жить в памяти тех, кто вырос на песнях Теймура Мирзоева, Арифа Гаджиева, Рауфа Бабаева и Льва Елисаветского.

Меняются времена, приходят новые исполнители, но песни, ставшие неотъемлемой частью музыкальной истории Баку, продолжают звучать, возвращая слушателей к светлым воспоминаниям и радуя тех, кто открывает их для себя сегодня.

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