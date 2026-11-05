Расходы Фонда страхования от безработицы Азербайджана в 2027 году превысят ₼319 млн

БАКУ /Trend/ - Расходы Государственного фонда страхования от безработицы Азербайджана в 2027 году прогнозируются на уровне 319,2 миллиона манатов.

Об этом говорится в законопроекте "О бюджете Государственного фонда страхования от безработицы на 2027 год".

Согласно документу, доходы Фонда на следующий год прогнозируются в размере 268,9 миллиона манатов. Кроме того, для финансирования расходов предусматривается использование 50,3 миллиона манатов из неиспользованных средств Фонда за предыдущие годы.

Таким образом, расходы Фонда увеличатся на 52,8 миллиона манатов, или 19,82 процента, по сравнению с утвержденным показателем на 2026 год и на 105,92 миллиона манатов, или 49,66 процента, по сравнению с фактическим исполнением за 2025 год.

В 2027 году поступления от взносов на страхование от безработицы прогнозируются на уровне 267,2 миллиона манатов. Это на 30,6 миллиона манатов, или 12,93 процента, больше утвержденного показателя на 2026 год и на 33,71 миллиона манатов, или 14,44 процента, больше фактического показателя за 2025 год.

Ожидается, что поступления от взносов на страхование от безработицы, уплачиваемых организациями, финансируемыми из государственного бюджета, и их работниками, составят 59,6 миллиона манатов. При этом на долю негосударственного сектора придется 207,6 миллиона манатов, или 78 процентов общего объема поступлений.

В 2027 году средства Фонда планируется направить на следующие основные цели:

- выплаты по страхованию от безработицы - 36 миллионов манатов;

- организацию профессиональной подготовки и дополнительного образования - 27,3 миллиона манатов;

- предоставление консультационных услуг по профессиональной ориентации - 1,6 миллиона манатов;

- организацию ярмарок вакансий и бирж труда - 500 тысяч манатов;

- организацию оплачиваемых общественных работ - 3,8 миллиона манатов;

- реализацию мероприятий по самозанятости - 113 миллионов манатов;

- финансирование части заработной платы работников, занятых на социальных рабочих местах, - 7 миллионов манатов;

- разработку профессиональных стандартов - 1 миллион манатов;

- содержание соответствующего государственного органа и его структурных подразделений - 75 миллионов манатов;

- организацию социальных услуг для населения - 50 миллионов манатов.

Кроме того, предусматривается выделение 1 миллиона манатов на создание дополнительных рабочих мест сверх установленной квоты для трудоустройства лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности с поиском работы, 2 миллионов манатов - на создание социальных предприятий и реализацию целевых программ, а также 1 миллиона манатов - на активные меры содействия занятости.

В документе также определены основные приоритеты политики занятости на 2027 год. В их числе - организация онлайн- и гибридных обучающих программ для безработных и лиц, ищущих работу в регионах, особенно молодежи; обеспечение занятости экономически активного населения, переселенного на освобожденные от оккупации территории; расширение охвата лиц, особо нуждающихся в социальной защите, мерами содействия занятости.

Кроме того, к приоритетам относятся повышение охвата женщин активными мерами содействия занятости, разработка и обновление профессиональных и квалификационных стандартов с учетом требований рынка труда, а также совершенствование программы самозанятости.

Отметим, что бюджет Государственного фонда страхования от безработицы на 2027 год вступит в силу 1 января 2027 года.