Субсидии аквакультурным хозяйствам в Азербайджане помогут стабилизировать цены на рыбу - Эльшан Меджидов

БАКУ /Trend/ - Предоставление субсидий аквакультурным хозяйствам с 2027 года будет способствовать увеличению объемов производства, стабилизации цен на рыбную продукцию и повышению ее доступности для населения.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил заместитель директора Центра рыболовства и аквакультуры Эльшан Меджидов в четверг в ходе панельной сессии на тему "От Каспия до хозяйства: роль аквакультуры в сохранении рыбных ресурсов", состоявшейся в рамках первого Азербайджанского регионального форума по аквакультуре в Баку.

Он отметил, что сезонный характер вылова рыбы в естественных водоемах приводит к нестабильности предложения на рынке. В одни сезоны на рынок поступают значительные объемы рыбы, тогда как в другие предложение сокращается, что приводит к возникновению дефицита.

"Организация производства продукции аквакультуры на протяжении всего года и на стабильной основе позволяет бесперебойно обеспечивать рынок рыбной продукцией. При таких условиях значительно расширяются возможности контроля качества продукции, управления производственными процессами и достижения заранее запланированных результатов", - отметил Э. Меджидов.

Заместитель директора Центра подчеркнул, что аквакультура позволяет производителям заблаговременно планировать свою деятельность с учетом рыночной конъюнктуры и потребительского спроса, а также регулировать объемы предложения. В естественных водоемах такие возможности ограничены из-за зависимости вылова от сезонных и природных факторов.

По его словам, развитие аквакультуры также оказывает положительное влияние на смежные отрасли, в частности на переработку, хранение и транспортировку рыбной продукции, а также способствует созданию холодильных складов и комплексов.

Э. Меджидов добавил, что производство рыбы может иметь преимущества с точки зрения себестоимости и экономической эффективности по сравнению с производством красного мяса и некоторых видов продукции птицеводства.

Он подчеркнул, что расширение аквакультурных хозяйств будет способствовать обеспечению населения качественной, богатой белком рыбной продукцией по более доступным ценам, а также укреплению продовольственной безопасности страны.

Отметим, что в Баку проходит первый Азербайджанский региональный форум по аквакультуре, в котором принимают участие министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, директор Центра рыболовства и аквакультуры Джейхун Алиев, руководители других подведомственных структур министерства, а также зарубежные гости.

Центр рыболовства и аквакультуры был создан указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 декабря 2024 года в качестве публичного юридического лица при Министерстве сельского хозяйства. Центр осуществляет деятельность в сфере организации и управления рыболовством и аквакультурой, воспроизводства рыбных и других водных биологических ресурсов, их использования, охраны и контроля за ними.