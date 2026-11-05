В Азербайджане увеличились налоговые поступления от ненефтегазового сектора

БАКУ /Trend/ - В январе – октябре 2026 года в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана поступило 16 миллиардов 65,2 миллиона манатов налогов, что на 1 миллиард 274,2 миллиона манатов превышает прогнозный показатель.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Согласно информации, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года налоговые поступления увеличились на 1 миллиард 686,8 миллиона манатов, или на 11,7%.

Налоговые поступления от ненефтегазового сектора составили 11 миллиардов 776,4 миллиона манатов. В государственный бюджет сверх прогнозного показателя поступило 297,4 миллиона манатов. По сравнению с соответствующим периодом 2025 года налоговые поступления от этого сектора увеличились на 1 миллиард 364,6 миллиона манатов, или на 13,1%.

В январе – октябре 2026 года поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили 5 миллиардов 672,8 миллиона манатов. Сумма поступлений превысила прогнозный показатель на 297,1 миллиона манатов. Поступления от организаций, не финансируемых из государственного бюджета, превысили 3 миллиарда 838,5 миллиона манатов.

За указанный период поступления по страхованию от безработицы составили около 201,5 миллиона манатов, превысив прогнозный показатель на 8,3 миллиона манатов. Поступления от организаций, не финансируемых из государственного бюджета, составили 156,5 миллиона манатов.

Объем поступлений по обязательному медицинскому страхованию превысил 849,3 миллиона манатов. Сумма поступлений оказалась на 20,4 миллиона манатов выше прогнозного показателя. Поступления от организаций, не финансируемых из государственного бюджета, составили около 570,9 миллиона манатов.