В преддверии Дня Победы в Лачине прошли встречи с семьями шехидов (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - В преддверии Дня Победы, отмечаемого 8 ноября, посещены семьи шехидов, проживающие в Лачинском районе.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в визитах приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в Лачинском районе Рафиг Салманов, сотрудники соответствующих структур и представители ряда организаций.

Сначала была посещена семья Национального героя Азербайджана Огтая Гюлалиева. В ходе беседы с супругой шехида Афет Новрузовой были отмечены его заслуги перед Родиной и героический жизненный путь, а также выслушаны вопросы, волнующие семью. В ходе встречи была отмечена историческая Победа, одержанная азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне. Затем была посещена семья Национального героя Азербайджана Исрафила Шахвердиева. Во время встречи с его супругой Хокумой Шахвердиевой были отмечены боевой путь Национального героя и его заслуги перед Родиной, а также выслушаны волнующие семью вопросы. Семьи шехидов выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказываемые им внимание и заботу.

В течение дня также были посещены другие семьи шехидов в Лачине. С ними состоялись встречи, в ходе которых с глубоким уважением была почтена светлая память шехидов.