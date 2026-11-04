В Азербайджане утвержден тариф на регистрацию доменного имени «gov.az»

БАКУ /Trend/ - Плата за годовую регистрацию доменного имени «gov.az» определена в размере 100 манатов.

Это отражено в тарифах на услуги, утвержденных коллегией Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

Согласно документу, ежемесячная абонентская плата за использование системы электронной почты составляет 2 маната, а ежемесячная абонентская плата за кабельное телевидение на один телевизор — 6 манатов.

Тариф за прокладку стационарной телефонной линии установлен в размере 30 манатов, ежемесячная абонентская плата — 7 манатов.

Кроме того, ежемесячная арендная плата за одну пару волоконно-оптических волокон при расстоянии до 4 километров составляет 60 манатов, а при расстоянии свыше 4 километров — 100 манатов.

Тарифы указаны без учета НДС.