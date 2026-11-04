Спрогнозированы активы SOFAZ на 2030 г.

БАКУ/ Trend/ - Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ) в 2030 году по базовому сценарию прогнозируются на уровне 78,3 миллиарда долларов. В зависимости от изменения цен на нефть относительно базового прогноза активы Фонда могут составить от 70,3 до 86,3 миллиарда долларов.

Об этом говорится в проекте государственного и сводного бюджетов на 2027 год.

В документе отмечается, что значительная доля нефтегазового сектора в доходах государственного бюджета и экспорте страны усиливает влияние изменений мировых цен на сырую нефть и объемов ее добычи на фискальные и макроэкономические показатели.

Снижение цен на нефть ниже прогнозируемого уровня может привести к сокращению нефтегазовых доходов, ослаблению фискального баланса сводного бюджета и уменьшению активов SOFAZ.

В связи с этим потенциальное влияние колебаний цен на мировом энергетическом рынке, перспектив добычи и геополитических процессов на фискальные показатели страны было оценено с учетом различных сценариев.

Риск-сценарии по ценам на нефть разработаны на основе отклонения от базового прогноза на 10, 15 и 20 долларов в обе стороны. В анализе, помимо базового сценария, учитываются варианты как более высоких, так и более низких цен на нефть. Для этого использовались данные о расхождениях прогнозных показателей предыдущих лет с фактическими результатами.

Активы SOFAZ в 2030 году могут достичь 78,3 миллиарда долларов

Согласно представленным данным, активы SOFAZ в 2022 году составляли около 49 миллиардов долларов, в 2023 году - 56 миллиардов долларов, в 2024 году - 60 миллиардов долларов, а в 2025 году - 74 миллиарда долларов. По итогам 2026 года этот показатель также прогнозируется на уровне 74-75 миллиардов долларов.

Согласно базовому сценарию, к 2030 году активы Фонда увеличатся до 78,3 миллиарда долларов. Вместе с тем в зависимости от возможных изменений цен на нефть их объем может оказаться примерно на 8 миллиардов долларов ниже или выше базового прогноза.

В документе подчеркивается, что в среднесрочной перспективе за счет сокращения трансфертов в государственный бюджет удастся сохранить активы SOFAZ даже при реализации неблагоприятных сценариев изменения цен на нефть.

Фискально-безубыточная цена нефти может снизиться до 65 долларов

Еще одним важным показателем, отраженным в проекте бюджета, является прогноз снижения фискально-безубыточной цены на нефть в Азербайджане.

Ожидается, что в 2030 году этот показатель составит 65 долларов за баррель. Это на 20 долларов ниже уровня в 85 долларов, который принимается за основу в настоящее время.

В документе отмечается, что, несмотря на высокую волатильность прогнозов мировых цен на нефть, вероятность их снижения ниже 65 долларов за баррель в среднесрочной перспективе оценивается как низкая.

Дефицит сводного бюджета может сохраниться

Еще одним важным направлением влияния изменения цен на нефть является баланс сводного бюджета.

Согласно представленным данным, отношение баланса сводного бюджета к ВВП в 2022 году составило 6 процентов, в 2023 году - 8 процентов, в 2024 году - 4 процента. В 2025 году был зафиксирован профицит на уровне около 2,5 процента. В 2026 году, напротив, прогнозируется переход показателя в отрицательную зону с дефицитом примерно в 2 процента ВВП.

Сценарный анализ на 2027-2030 годы показывает, что влияние колебаний цен на нефть на баланс сводного бюджета сохранится.

Так, по базовому сценарию, в 2030 году отношение баланса сводного бюджета к ВВП составит минус 0,3 процента. В случае отклонения цен на нефть от базового прогноза ожидается изменение этого показателя относительно базового сценария в пределах примерно 1,2-2,4 процентного пункта.

Таким образом, представленный в проекте бюджета сценарный анализ показывает, что возможное снижение цен на нефть повлияет на фискальные показатели Азербайджана. Вместе с тем в среднесрочной перспективе предусматривается смягчение соответствующих рисков за счет регулирования трансфертов в государственный бюджет и сохранения активов SOFAZ.