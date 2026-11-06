Объем разгрузки товаров первой необходимости в северных портах Ирана увеличился на 78%

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) объем разгруженных товаров первой необходимости (пшеницы, ячменя, риса, чая, растительного масла, кормов для животных и других товаров) в портах на побережье Каспийского моря на севере Ирана увеличился на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Организация портов и морского судоходства Ирана, об этом заявил глава организации Мохаммад Шакибинасаб.

"За указанный период в портах на севере страны было разгружено около 5 миллионов тонн товаров первой необходимости", — отметил он.

Представитель организации добавил, что годовая мощность северных портов страны составляет 830 миллионов тонн. В рамках соответствующей программы задействовано 80% потенциала северных портов, а процесс разгрузки товаров ускорился.

Шакибинасаб заявил, что работа северных портов была усовершенствована. В настоящее время разгрузка каждого судна занимает не более 2,5 дня.

По его словам, в пяти странах Каспийского региона (Азербайджане, России, Казахстане, Туркменистане и Иране) насчитывается в общей сложности 213 причалов для швартовки судов общей протяженностью 2 859 метров. По количеству причалов Иран занимает второе место после России (57 причалов), располагая 50 причалами. Доля Ирана в потенциале портовой инфраструктуры Каспийского моря составляет 21%.

По его словам, после России, на долю которой приходится 70% судов на Каспии (404 судна), доля Ирана составляет 17% (104 судна).

Согласно исследованию Trend, основанному на данных Организации портов и морского судоходства Ирана, за первые 6 месяцев текущего иранского года (21 марта — 22 сентября 2026 года) импорт товаров первой необходимости через северные порты Ирана увеличился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время экспорт продукции через северные порты страны вырос на 10%.