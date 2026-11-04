На заседании комитета Милли Меджлиса обсужден проект госбюджета Азербайджана на 2027 год (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 ноября на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству был обсужден проект закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год».

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, в заседании приняли участие члены комитета, представители политических партий, представленных в парламенте, руководители и представители соответствующих государственных структур.

Открывая заседание, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов сообщил, что бюджетный пакет на 2027 год поступил в Милли Меджлис в установленном законодательством порядке, а Счетная палата подготовила заключения по бюджетным документам.

Рассказывая об основных характеристиках государственного бюджета на 2027 год, председатель комитета отметил, что доходы бюджета прогнозируются на уровне 39,2 млрд манатов, а расходы – 42,4 млрд манатов. Это означает рост на 1,7% как по доходам, так и по расходам по сравнению с утвержденным бюджетом на 2026 год. Верхний предел дефицита государственного бюджета предусмотрен на уровне около 3,2 млрд манатов.

Он подчеркнул, что бюджетный пакет создает надежную финансовую основу для реализации инициатив, выдвинутых Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, определенных им государственных программ и стратегических задач, стоящих перед страной. Было отмечено, что бюджетный пакет свидетельствует о дальнейшем усилении социальной политики государства в следующем году. Это подтверждается тем, что 18,7 млрд манатов, или 44,2% расходов имеют социальную направленность. Данная сумма на 1,6 млрд манатов, или 9,2% превышает показатель 2026 года. Наряду с этим, в государственном бюджете уделено внимание вопросам национальной безопасности и обороны. Капитальные расходы в государственном бюджете на 2027 год предусмотрены в размере 13,8 млрд манатов, или 32,5% от общего объема расходов.

Говоря о важности обеспечения устойчивости бюджета, председатель комитета отметил, что полное соблюдение бюджетных правил, увеличение доли ненефтяных доходов до более чем 60% бюджетных поступлений в 2027 году, покрытие 90,1% текущих расходов за счет ненефтегазовых доходов, а также сокращение трансферта из Государственного нефтяного фонда на 935 млн манатов являются основными факторами, характеризующими качественные изменения в бюджете.

Затем министр финансов Сахиль Бабаев представил проект закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год» и документы, входящие в бюджетный пакет. Министр отметил, что под руководством главы государства обеспечивается социально-экономическое развитие страны по всем направлениям. Азербайджан превращается в мощное, более развитое в экономическом отношении государство, которое лучше обеспечивает благосостояние населения. Рамки реализуемых структурных, институциональных, экономических и социальных реформ предусмотрены и на следующий период – как в государственном бюджете, так и в рамках среднесрочных расходов. Он сообщил, что основными принципами бюджетной политики на 2027 год, разработанной под руководством Президента Ильхама Алиева, являются поддержка устойчивого экономического роста, сохранение макроэкономической стабильности, полное финансирование мер по повышению благосостояния населения и социальной сферы, укрепление обороноспособности и обеспечение безопасности, развитие Карабаха и Восточного Зангезура, расширение применения цифровых технологий и инноваций, поддержка развития сфер образования и здравоохранения, соблюдение бюджетного правила при сохранении фискальной дисциплины, адресное и эффективное исполнение бюджетных расходов через Государственное казначейство, а также дальнейшее ускорение развития реального сектора экономики.

Что касается основных макроэкономических показателей на 2027 год, было отмечено, что в следующем году объем валового внутреннего продукта (ВВП) прогнозируется на уровне 141 млрд манатов. Это означает реальный рост на 2,7% по сравнению с 2026 годом. ВВП ненефтегазового сектора прогнозируется на уровне 109,1 млрд манатов, что означает реальный рост на 4,4% по сравнению с 2026 годом. Среднегодовая цена одного барреля сырой нефти на следующий год заложена на уровне 65 долларов. Среднегодовая инфляция прогнозируется на уровне 5,3%.

В настоящее время общий государственный долг составляет 23,9 млрд манатов, что на 2,8% меньше по сравнению с началом текущего года. Из общего объема долгового портфеля 16,2 млрд манатов приходится на внутренний государственный долг, а 7,7 млрд манатов – на внешний государственный долг. По состоянию на 1 октября текущего года стратегические валютные резервы достигли 89,4 млрд долларов. Доходы Государственного нефтяного фонда в следующем году прогнозируются на уровне 7,8 млрд долларов, расходы – 7,1 млрд долларов, а трансферт из Фонда – 7 млрд долларов.

Было отмечено, что одним из основных направлений бюджетной политики является дальнейшее снижение зависимости от нефти. С этой целью правительство Азербайджана реализует последовательные и целенаправленные меры. Ожидается, что в следующем году отношение ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП составит 17,1%, а доля ненефтяных доходов в сводном бюджете достигнет 64,5%. Министр отметил, что бюджетные расходы сформированы с учетом социально-экономических потребностей страны. По его словам, расходы сводного бюджета составят 46,2% ненефтяного ВВП. На капитальные расходы будет направлено 32,5% государственного бюджета. Расходы на образование и здравоохранение достигнут соответственно 3,6% и 1,5% ВВП. В следующем году ассигнования аграрному сектору составят 15,8% аграрного ВВП. Было также сообщено, что в государственном бюджете на следующий год полностью устранена зависимость районов от дотаций. Дотация, выделяемая Нахчывану, сократится на 13,6 млн манатов, или 6,4% по сравнению с текущим годом.

С. Бабаев отметил, что в следующем году доходы сводного бюджета достигнут 47,6 млрд манатов, что на 2,6 млрд манатов, или 5,9% больше по сравнению с 2026 годом. Доля доходов в ВВП достигнет 33,8%, что на 1,2% выше показателя 2026 года. Доля ненефтяных доходов в сводном бюджете достигнет 64,5%, что на 1,5% больше по сравнению с текущим годом. Доходы государственного бюджета прогнозируются с увеличением на 645 млн манатов по сравнению с текущим годом. Доля доходов государственного бюджета в ВВП прогнозируется на уровне 27,8%. Ожидается, что доходы от ненефтяного сектора составят 23,8 млрд манатов, или 60,6% от общего объема. Отношение ненефтяных доходов к ненефтяному ВВП составит 21,8%. Доходы от нефтяного сектора составят 15,5 млрд манатов, или 39,4% общих доходов бюджета. При этом поступления по линии Государственной налоговой службы достигнут 18,4 млрд манатов, или 47%, что на 1,5 млрд манатов, или 9% больше по сравнению с текущим годом. Поступления по линии Государственного таможенного комитета составят 6,9 млрд манатов, или 17,1% доходов бюджета, а трансферт из Государственного нефтяного фонда – 11,9 млрд манатов, или 30,3% бюджетных поступлений. В следующем году поступления от государственных предприятий прогнозируются на уровне 872 млн манатов, доходы от платных услуг бюджетных организаций – 949 млн манатов, прочие доходы – 484 млн манатов.

Затем министр представил информацию о расходах сводного и государственного бюджетов на следующий год. Было отмечено, что расходы сводного бюджета прогнозируются на уровне 50,4 млрд манатов, что на 1,5 млрд манатов больше по сравнению с текущим годом. Расходы государственного бюджета определены в размере 42,4 млрд манатов, что на 696,4 млн манатов, или 1,7% больше по сравнению с текущим годом. Их доля в ВВП составит 30,1%, а в ненефтяном ВВП – 38,9%. В структуре расходов государственного бюджета текущие расходы прогнозируются на уровне 26,4 млрд манатов, или 62,3% всех расходов. Социально ориентированные расходы составят 18,7 млрд манатов, или 44,2%. Капитальные расходы прогнозируются в размере 13,8 млрд манатов. Расходы на обслуживание государственного долга оцениваются в 2,2 млрд манатов. Министр финансов также представил показатели по направлениям расходов в соответствии с функциональной классификацией бюджета.

Далее выступил председатель правления Центрального банка Талех Казымов. По его словам, несмотря на сложную глобальную ситуацию, в первые девять месяцев 2026 года экономический рост в стране продолжился. За этот период ВВП увеличился на 1,5%, а в ненефтегазовом секторе – на 2,6%. За этот период положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 10,5 млрд долларов США, а стратегические валютные резервы увеличились на 5,1%, достигнув 89,4 млрд долларов США.Было отмечено, что и в текущем году денежно-кредитная политика посредством монетарных условий была направлена на удержание инфляции в пределах целевого показателя. За прошедший период 2026 года на валютном рынке была обеспечена стабильность обменного курса. Также было подчеркнуто, что в течение прошедшего периода 2026 года расширение активов банковского сектора способствовало поддержке экономической активности. Так, за 10 месяцев активы банковского сектора выросли на 15,1%, достигнув 65,7 млрд манатов. Кроме того, за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года страховые премии увеличились на 8%, а страховые выплаты – на 29%. Общий объем торгового оборота на рынке ценных бумаг составил 35 млрд манатов. Общий объем операций на фондовом рынке увеличился в девять раз, достигнув 2,6 млрд манатов.

Затем Т. Казымов представил прогнозы относительно ожидаемой макроэкономической политики на 2027 год. Было отмечено, что, согласно прогнозам Центрального банка, в 2027 году ВВП страны вырастет на 2,3%, а ненефтегазовый ВВП – на 4,3%. Прогнозируется, что профицит счета текущих операций составит 5,4 млрд долларов США, а годовая инфляция – 5,9%. Комментируя проект бюджета на 2027 год, он в целом положительно оценил представленные макрофискальные рамки на 2027 год и среднесрочный период. Он отметил, что консервативный рост и оптимизация государственных расходов, поэтапное сокращение нефтяных трансфертов, увеличение доли ненефтяных источников в доходах бюджета, а также сохранение бюджетного дефицита и государственного долга на управляемом уровне служат укреплению фискальной устойчивости.

Далее выступил руководитель аппарата министерства экономики Эльвин Джамалов. Он рассказал о качественных изменениях, произошедших в экономике за прошедший период. Было сообщено, что инвестиции частного сектора в основной капитал составили 14,7 млрд манатов, увеличившись в реальном выражении на 10,9%. Частные инвестиции в ненефтегазовом секторе выросли примерно на 21%. Также было отмечено, что основными источниками роста ненефтегазового сектора стали ненефтегазовая промышленность, логистика и цифровые услуги. Наряду с этим, было подчеркнуто, что полное исполнение расходов государственного бюджета, в том числе капитальных расходов, до конца года является важным фактором, влияющим на темпы экономического роста.

Без учета операций Государственного нефтяного фонда с золотом ненефтегазовый экспорт за девять месяцев увеличился на 20,5%, достигнув 3,2 млрд долларов, из которых 60% приходится на промышленную продукцию. Внешнеторговое сальдо без учета операций Фонда с золотом выросло на 25%, сформировавшись с профицитом в размере 7,1 млрд долларов. Было отмечено, что за девять месяцев текущего года прогноз по налоговым поступлениям был выполнен на 107,2%, в том числе в ненефтегазовом секторе – на 102,9%. При этом уже обеспечено 80,6% годового прогноза. Налоговые поступления увеличились на 9,4%, а налоги от ненефтегазового сектора – на 12,6%.

На заседании комитета председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов представил заключение Палаты по проекту государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2027 год. Было отмечено, что законопроект, подготовленный в соответствии с законодательством, проанализирован по статьям, в результате чего была выявлена необходимость совершенствования некоторых из них.

Вугар Гюльмамедов сообщил, что в пояснительной части бюджетного пакета, в отличие от предыдущих лет, понятие фискального риска было конкретизировано, а также в соответствии с международными рекомендациями оценены степень воздействия рисков и вероятность их возникновения.

В ходе обсуждения вопроса выступили заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, другие депутаты, а также представители партий. Они высказали свои мнения, оценки и предложения относительно проекта государственного бюджета на следующий год, а также задали ряд вопросов.

Министр финансов Сахиль Бабаев, председатель Центрального банка Талех Казымов, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Исрафил Мамедов, руководитель аппарата министерства экономики Эльвин Джамалов и председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов разъяснили вопросы, поднятые в ходе выступлений.

По итогам обсуждений проект закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год» был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении.