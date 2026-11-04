БАКУ /Trend/ - Фонд возрождения Карабаха рассматривает возможность участия в льготной ипотечной программе.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев в ходе международной выставки недвижимости и инвестиций AIREX 2026, проходящей в Баку.

Р.Гаджиев сообщил, что фонд обсуждает возможность участия в ипотечной программе: «Пока речь идет лишь об идее, и фонд не исключает возможности перехода к практическим шагам».

Он также отметил, что различные государственные и частные институты могут содействовать привлечению частных инвестиций в регион, однако этот процесс требует времени.

По его словам, на нынешнем этапе одним из приоритетов является обеспечение жильем бывших вынужденных переселенцев.

Р.Гаджиев отметил, что первый этап предусматривает строительство государственного жилья, что имеет очень важное значение. При этом, по его словам, развитие региона невозможно обеспечить исключительно за счет государственных расходов, поэтому необходимо привлечение частных инвесторов.

"Для привлечения инвестиций необходим сформировавшийся рынок. В настоящее время в Карабахе уже проживают, работают или учатся около 100 тысяч человек, и в ближайшие пять лет их число будет расти более высокими темпами. Это создаст возможности для инвестиций в различные сегменты недвижимости, включая строительство жилья для специалистов и других людей, работающих в регионе, а также создание частных жилых комплексов", - сказал он.