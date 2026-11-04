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Очень рад передать Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние пожелания – Реджеп Тайип Эрдоган

Политика Новость 4 ноября 2026 22:46 (UTC +04:00)
Очень рад передать Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние пожелания – Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Facebook/Erdogan
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ /Trend/ - После того как самолет с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, возвращавшимся после визита в Республику Корея, вошел в воздушное пространство Азербайджана, пилот воздушного судна связался с диспетчером.

Он передал главе государства Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана послание Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с самыми искренними пожеланиями. В послании говорится: «Возвращаясь после визита, очень рад передать братскому народу Азербайджана самые искренние пожелания мира, благополучия и процветания, а Вашему превосходительству – крепкого здоровья и счастья.

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турецкой Республики».

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