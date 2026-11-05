Представитель ООН заявила об ослаблении доверия к общественным институтам

БАКУ /Trend/ - Рост неравенства, неэффективность управления и социально-экономическое давление еще больше ослабили доверие к общественным институтам.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в четверг заявила руководитель отдела управления программами и укрепления потенциала Подразделения государственных институтов и цифрового правительства Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (UN DESA) Адриана Альберти, выступая на международном мероприятии "Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему".

По ее словам, институты, созданные в XX веке, сталкиваются с вызовами XXI века, обусловленными скоростью изменений, их масштабами и взаимосвязанностью.

"Смещение центров власти, продолжающиеся и возникающие конфликты ослабляют доверие к институтам, а также их способность решительно реагировать на несколько взаимосвязанных кризисов.

Это происходит в то время, когда мы больше всего нуждаемся в решительных коллективных действиях для борьбы с пандемиями, решения проблем, связанных с демографическими изменениями, искоренения бедности и обеспечения достойной жизни для всех", - добавила представитель ООН.

По ее словам, молодежь и женщины недостаточно представлены в общественных институтах и по-прежнему в основном остаются в стороне от наиболее влиятельных должностей, связанных с принятием решений.

"Для достижения Целей устойчивого развития крайне необходимы скоординированные действия органов местного самоуправления и негосударственных субъектов.

По прогнозам экспертов, если нынешний курс не изменится, мир может столкнуться с раздробленной реальностью, в которой общественное доверие будет ослабевать", - заявила она.

Отметим, что в Баку проходит международное мероприятие "Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему".

Саммит проводится в рамках Соглашения о взносах, подписанного в ноябре 2024 года между Правительством Азербайджанской Республики и ООН. Организаторами мероприятия выступают Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам.

В мероприятии принимают участие около 200 человек, в том числе министры и высокопоставленные должностные лица государств-членов ООН, руководители международных и региональных организаций, партнеры по развитию, а также представители частного сектора и академических кругов.