"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный скрипач Дэвид Гарретт выступил в Центре Гейдара Алиева с грандиозным симфоническим шоу Millennium Symphony – Crossover Programme в рамках Бакинского международного фестиваля искусств BİAF. Музыкант представил публике необычное музыкальное путешествие, в котором классика встретилась с роком, поп-музыкой и современными электронными ритмами, сообщает корреспондент Trend.

Накануне концерта артист пообщался с журналистами, поделился первыми впечатлениями от Баку, рассказал о программе выступления, интересе к азербайджанской музыке и значении международных фестивалей для развития культуры.

"Я счастлив быть здесь. Спасибо большое!" - приветствовал журналистов музыкант.

Гаррет признался, что пока не успел подробно познакомиться с городом, поскольку большую часть времени проводил в концертном зале на репетициях. Однако даже небольшая прогулка оставила у него приятное впечатление.

"Сегодня мне удалось немного увидеть ваш город. Он очень современный, но в то же время невероятно красивый. Надеюсь, в будущем у меня будет возможность приезжать сюда чаще", - поделился впечатлениями скрипач.

Рассказывая о предстоящем выступлении, артист подчеркнул, что публику ждёт интересное сочетание музыкальных направлений и исполнителей.

"Мы работаем с местным оркестром, а также с моей группой, которую я привёз с собой. Это будет своеобразное смешение великолепных рок- и поп-композиций, а также даже EDM-хитов, которые получили симфоническое звучание благодаря аранжировкам, созданным мной совместно с Франком ван дер Хейденом и Джоном Хейвудом. Надеюсь, каждый получит огромное удовольствие от этой музыки", - сказал Дэвид Гарретт.

Отвечая на вопрос о значении международных фестивалей для артистов, зрителей и городов, Гаррет подчеркнул особую роль культуры в жизни каждого государства.

"Прежде всего, я считаю, что культура — это важнейшая составляющая имиджа любой страны. В конечном счёте все мы стоим на плечах прошлого. Поэтому очень важно продолжать традиции, сохранять культуру и одновременно давать жизнь новым творческим направлениям.

Нужно постоянно искать возможности объединять уже сложившиеся традиции с новыми подходами, открывать их с другой стороны. Я думаю, такой фестиваль, как BİAF, - прекрасная площадка для представления того, что особенно близко моему сердцу", — отметил музыкант.

Сам концерт стал ярким подтверждением этих слов. В рамках уникальной программы Millennium Symphony Дэвид Гарретт продемонстрировал, насколько органично могут сосуществовать академическая музыка и современные музыкальные жанры.

Виртуозная скрипка артиста придала новое звучание произведениям Людвига ван Бетховена, музыкальным композициям Ханса Циммера, хитам Майкла Джексона, а также легендарным песням групп Nirvana и Rammstein и других известных исполнителей. Классические оркестровые аранжировки, мощная энергетика рок-музыки и узнаваемые мелодии из кинофильмов создали особую атмосферу музыкального единства.

Бакинское выступление музыканта стало ещё одной встречей классического музыкального наследия с современным звучанием, подтвердив, что настоящая музыка не знает жанровых границ и способна объединять поколения, культуры и слушателей по всему миру.

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